الحسيني: نعد ملفا للتوجه للجنايات الدولية بخصوص الخان الأحمر

قال مدير دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير، وزير شؤون القدس في حكومة الوفاق الوطني، عدنان الحسيني، صباح اليوم الجمعة، إن اقتحام مستوطنين وعربدتهم تحت أعين جنود الاحتلال في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شرق القدس، تعبير عن انزعاجهم وامتعاض حكومتهم المتطرفة من وقفة الصمود والشموخ التي يقفها أهل القدس وأهالي الضفة الغربية في الخان الأحمر.





وأضاف الحسيني، أن ما يجري يدل على حقد المستوطنين وعنصريتهم، وعلى العالم التدخل من أجل إخلاء كل المستوطنين من ارجاء الضفة الغربية ومن شرق القدس المحتلة، فهم يعبرون عن عنصرية دولة الاحتلال غير المسبوقة في التاريخ الفلسطيني وفق ما أوردته وكالة "وفا".





وأوضح الحسيني أنه وعدد كبير من أبناء شعبنا يواصلون الاعتصام على أراضي الخان الأحمر لليوم الثالث على التوالي من أجل التصدي لأي محاولة لهدم قرية الخان الأحمر بعد قرار الحكومة الإسرائيلية العنصري القاضي بهدم القرية وإخلاء سكانها.





واختتم مؤكدا أن دائرة القدس في منطقة التحرير تعد ملفا للتوجه لمحكمة الجنايات الدولية احتجاجا على مساعي الاحتلال لإخلاء شرق القدس من المواطنين الفلسطينيين بدءا من قرية الخان الأحمر، وسيجري تسليم هذا الملف للخارجية الفلسطينية من أجل تقديمه للجنايات الدولية حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطن