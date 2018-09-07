عاجل

  • جلسة طارئة للبرلمان العراقي غداً لبحث أوضاع البصرة

  • المرجعية الشيعية: نؤكد رفضنا واستنكارنا المطلق لما تعرض له المتظاهرون في البصرة

  • المرجعية الشيعية: ندين الاعتداء على القوات الأمنية في البصرة

  • المرجعية الشيعية: طالبنا أكثر من مرة بمعالجة الأمور في البصرة

شؤون فلسطينية

الحسيني: نعد ملفا للتوجه للجنايات الدولية بخصوص الخان الأحمر

الحسيني: نعد ملفا للتوجه للجنايات الدولية بخصوص الخان الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
 قال مدير دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير، وزير شؤون القدس في حكومة الوفاق الوطني، عدنان الحسيني، صباح اليوم الجمعة، إن اقتحام مستوطنين وعربدتهم تحت أعين جنود الاحتلال في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شرق القدس، تعبير عن انزعاجهم وامتعاض حكومتهم المتطرفة من وقفة الصمود والشموخ التي يقفها أهل القدس وأهالي الضفة الغربية في الخان الأحمر.

وأضاف الحسيني، أن ما يجري يدل على حقد المستوطنين وعنصريتهم، وعلى العالم التدخل من أجل إخلاء كل المستوطنين من ارجاء الضفة الغربية ومن شرق القدس المحتلة، فهم يعبرون عن عنصرية دولة الاحتلال غير المسبوقة في التاريخ الفلسطيني  وفق ما أوردته وكالة "وفا".

وأوضح الحسيني أنه وعدد كبير من أبناء شعبنا يواصلون الاعتصام على أراضي الخان الأحمر لليوم الثالث على التوالي من أجل التصدي لأي محاولة لهدم قرية الخان الأحمر بعد قرار الحكومة الإسرائيلية العنصري القاضي بهدم القرية وإخلاء سكانها.

واختتم مؤكدا أن دائرة القدس في منطقة التحرير تعد ملفا للتوجه لمحكمة الجنايات الدولية احتجاجا على مساعي الاحتلال لإخلاء شرق القدس من المواطنين الفلسطينيين بدءا من قرية الخان الأحمر، وسيجري تسليم هذا الملف للخارجية الفلسطينية من أجل تقديمه للجنايات الدولية حسب الأصول.

أخبار ذات صلة

تنقل 9346 مسافر عبر معبر الكرامة الخميس

تنقل 9346 مسافر عبر معبر الكرامة الخميس

دائرة المفاوضات تطلع دبلوماسيين على قرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

دائرة المفاوضات تطلع دبلوماسيين على قرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

الرئيس عباس يهنئ نظيره البرازيلي لمناسبة احتفال بلاده بإعلان الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره البرازيلي لمناسبة احتفال بلاده بإعلان الاستقلال

بمشاركة فلسطين.. اختتام أعمال المنتدى الاعلامي الأممي حول قضايا السلام بالشرق الأوسط

بمشاركة فلسطين.. اختتام أعمال المنتدى الاعلامي الأممي حول قضايا السلام بالشرق الأوسط

الرئيس عباس يقلد ممثل المكسيك لدى فلسطين نجمة الصداقة

الرئيس عباس يقلد ممثل المكسيك لدى فلسطين نجمة الصداقة

البرغوثي: محاولة المستوطنين اقتحام الخان الاحمر تطهيرعرقي

البرغوثي: محاولة المستوطنين اقتحام الخان الاحمر تطهيرعرقي

جريحان بغارة إسرائيلية على مجموعة من الشبان في شمال قطاع غزة

جريحان بغارة إسرائيلية على مجموعة من الشبان في شمال قطاع غزة

صحيفة .. شهر العسل المصري الحمساوى انتهى والقاهرة وجهت تحذيرا بشان مسيرات العودة

صحيفة .. شهر العسل المصري الحمساوى انتهى والقاهرة وجهت تحذيرا بشان مسيرات العودة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

تنقل 9346 مسافر عبر معبر الكرامة الخميس

تنقل 9346 مسافر عبر معبر الكرامة الخميس

دائرة المفاوضات تطلع دبلوماسيين على قرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

دائرة المفاوضات تطلع دبلوماسيين على قرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

الرئيس عباس يهنئ نظيره البرازيلي لمناسبة احتفال بلاده بإعلان الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره البرازيلي لمناسبة احتفال بلاده بإعلان الاستقلال

بمشاركة فلسطين.. اختتام أعمال المنتدى الاعلامي الأممي حول قضايا السلام بالشرق الأوسط

بمشاركة فلسطين.. اختتام أعمال المنتدى الاعلامي الأممي حول قضايا السلام بالشرق الأوسط

الرئيس عباس يقلد ممثل المكسيك لدى فلسطين نجمة الصداقة

الرئيس عباس يقلد ممثل المكسيك لدى فلسطين نجمة الصداقة

البرغوثي: محاولة المستوطنين اقتحام الخان الاحمر تطهيرعرقي

البرغوثي: محاولة المستوطنين اقتحام الخان الاحمر تطهيرعرقي

جريحان بغارة إسرائيلية على مجموعة من الشبان في شمال قطاع غزة

جريحان بغارة إسرائيلية على مجموعة من الشبان في شمال قطاع غزة

الاحتلال يمنع عهد التميمي وعائلتها من السفر

الاحتلال يمنع عهد التميمي وعائلتها من السفر

منوعات

تعرف على أشهر 8 علاقات عاطفية غريبة تمت من أجل المال فقط

تعرف على أشهر 8 علاقات عاطفية غريبة تمت من أجل المال فقط

شيرين عبدالوهاب تثير الشكوك بصورة نشرتها بالخطأ ثم حذفتها.. شاهدها

شيرين عبدالوهاب تثير الشكوك بصورة نشرتها بالخطأ ثم حذفتها.. شاهدها

ليس امرأة أخرى.. السبب الحقيقي لانفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا يُكشف لأول مرة

ليس امرأة أخرى.. السبب الحقيقي لانفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا يُكشف لأول مرة

الفنانة الكويتية أمل عباس تطلب مساعدة مادية من جمهورها بسبب وضعها الصحي الحرج

الفنانة الكويتية أمل عباس تطلب مساعدة مادية من جمهورها بسبب وضعها الصحي الحرج

&#34;ميا خليفة&#34; تتصدر مظاهرات البصرة العراقية دون علمها

"ميا خليفة" تتصدر مظاهرات البصرة العراقية دون علمها

شخصية كاظم الساهر الحقيقية تجلت بعد تعرضه لموقف مُحرج على المسرح مع فتاة

شخصية كاظم الساهر الحقيقية تجلت بعد تعرضه لموقف مُحرج على المسرح مع فتاة

&#34;مزهزهة.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية &#34;نفسها&#34; من جديد

"مزهزهة.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية "نفسها" من جديد

والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

محمد عسّاف: زواجي &#34;مؤجّل&#34; رغم الضّغوط

محمد عسّاف: زواجي "مؤجّل" رغم الضّغوط

عربي

صحيفة: ميركل تدعم لأول مرة الأعمال الروسية في سوريا

صحيفة: ميركل تدعم لأول مرة الأعمال الروسية في سوريا

فيديو: متظاهرون يهتفون أمام قنصلية طهران بالبصرة: إيران برا

فيديو: متظاهرون يهتفون أمام قنصلية طهران بالبصرة: إيران برا

قمة ثلاثية في طهران حول مصير إدلب السورية

قمة ثلاثية في طهران حول مصير إدلب السورية

قعوار: الأردن لن يطبق الإعادة القصرية على اللاجئين السوريين

قعوار: الأردن لن يطبق الإعادة القصرية على اللاجئين السوريين