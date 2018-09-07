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شؤون فلسطينية

تنقل 9346 مسافر عبر معبر الكرامة الخميس

تنقل 9346 مسافر عبر معبر الكرامة الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن تنقل 9346 مسافر في كلا الاتجاهين، يوم أمس الخميس، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 5720 مسافر
قادمين : 3626 مسافر
مرجعين : 18 مسافر

واضافت الادارة في بيان صحفي أنه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الجمعة حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

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