تنقل 9346 مسافر عبر معبر الكرامة الخميس

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن تنقل 9346 مسافر في كلا الاتجاهين، يوم أمس الخميس، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-





مغادرين : 5720 مسافر

قادمين : 3626 مسافر

مرجعين : 18 مسافر





واضافت الادارة في بيان صحفي أنه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الجمعة حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن