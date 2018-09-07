الرئيس عباس يهنئ نظيره البرازيلي لمناسبة احتفال بلاده بإعلان الاستقلال

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية ميشال تامر، لمناسبة احتفال بلاده بإعلان الاستقلال.واعرب في البرقية، عن خالص امنياته بان تعود هذه المناسبة على جمهورية البرازيل بالمزيد من التقدم والازدهار.وعبر الرئيس، عن اعتزازنا بعلاقات الصداقة التي تربط شعبينا وبلدينا، وبمواقف البرازيل الداعمة لحقوق شعبنا ونضاله من اجل نيل حريته واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مدينة التعايش والتسامح والسلام لاتباع الديانات كافة.