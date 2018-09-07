الرئيس عباس يقلد ممثل المكسيك لدى فلسطين نجمة الصداقة

رام الله - دنيا الوطنقلد الرئيس محمود عباس، ممثل المكسيك لدى فلسطين سيرجيو سيرا بيرنال، "نجمة الصداقة من وسام الرئيس محمود عباس".جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، مساء أمس الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لممثل المكسيك لدى فلسطين، الذي جاء مودعا لمناسبة انتهاء مهام عمله في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة الإعلام الفلسطينية الرسمية "وفا".ومنح الرئيس، سيرا بيرنال، نجمة الصداقة، تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة بين فلسطين والمكسيك، وتثميناً للصفات الحميدة التي تحلى بها، الأمر الذي أكسبه احترام ومحبة شعبنا الفلسطيني.وحضر اللقاء، أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ومفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي فتوح، ومستشار الرئيس لشؤون العلاقات الدولية نبيل شعث.