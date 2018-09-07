فيديو: شاهد لحظة تعرض مرشح رئاسي برازيلي للطعن

رام الله - دنيا الوطنأصيب السياسي اليميني المرشح للرئاسة في البرازيل جاير بولسونارو بجروح إثر تعرضه لعملية طعن أثناء جولة في إطار حملته الانتخابية في ولاية ميناس جيرايس.وتتضارب التقارير حول مدى خطورة إصابة السياسي، حيث ذكر نجله فلافيو على "تويتر" أن والده "نجا من محاولة الاغتيال" وأن "الجروح في منطقة البطن كانت طفيفة لحسن الحظ".