زلزال بقوة 5.5 يضرب "زهدان" جنوبي شرق إيران

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الجمعة، إن زلزالا قوته 5.5 درجة وقع على بعد 200 كيلومتر مدينة زهدان جنوبي شرقي إيران، وعلى عمق 26 كيلومترا.





وتعرضت إيران لزلازل متتالية خلال الأيام الماضية، آخرها وقع في آب/ أغسطس الماضي في مدينة كرمنشاه، القريبة من الحدود العراقية، وبلغت قوته 5.9 درجة.





وفي كانون الأول/ نوفمبر الماضي تعرضت نفس المدينة إلى زلزال شديد بلغت قوته 7.3 درجة، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 350 قتيلا وآلاف الجرحى.

رام الله - دنيا الوطن