البرغوثي: محاولة المستوطنين اقتحام الخان الاحمر تطهيرعرقي

رام الله - دنيا الوطنقال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان محاولة المستوطنين الاسرائيليين اقتحام قرية الخان الاحمر صباح اليوم تؤكد وجود تحالف خطير بين حكام اسرائيل و جيشها وقضائها و بين المستوطنين لتنفيذ مخططات التطهير العرقي الاجرامية في الاراضي الفلسطينية فيما يذكرنا بجرائم العصابات الصهيونية في اراضي 1948.وأكد البرغوثي التفاف المقاومة الشعبية الفلسطينية حول سكان الخان الاحمر واصرارها على التصدي لمحاولات الهدم و الاخلاء، و الذي يجب ان يترافق مع تصعيد حملة فرض العقوبات و المقاطعة على اسرائيل ونظام الابارتهايد الذي انشأته.