عاجل

  • جلسة طارئة للبرلمان العراقي غداً لبحث أوضاع البصرة

  • المرجعية الشيعية: نؤكد رفضنا واستنكارنا المطلق لما تعرض له المتظاهرون في البصرة

  • المرجعية الشيعية: ندين الاعتداء على القوات الأمنية في البصرة

  • المرجعية الشيعية: طالبنا أكثر من مرة بمعالجة الأمور في البصرة

عربي

فيديو: متظاهرون يهتفون أمام قنصلية طهران بالبصرة: إيران برا

فيديو: متظاهرون يهتفون أمام قنصلية طهران بالبصرة: إيران برا
جانب من الفيديو
بعد حرق مقرات الأحزاب والحركات المدعومة من إيران، تحرك المتظاهرون في مدينة البصرة الواقعة جنوب العراق إلى القنصلية الإيرانية في المدينة مساء الخميس حيث رددوا شعارات ضد "التدخل الإيراني" في بلادهم، وهتفوا "إيران برا برا والبصرة حرة حرة".

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي ومنها صفحة قناة "رووداو" الكردية في موقع فيسبوك، مقطع فيديو يظهر أحد المحتجين يدين "تبعية" بعض الشخصيات "لبلدان مجاورة" تقول إنها "دولة إسلامية" ويقصد بها إيران.

f2095961dd97bd4c.webm
وأضاف إلى أن إيران "قطعت المياه" عن العراق بسبب بعض المصالح.

ويشير إلى الوضع "المأساوي" الذي يعيشه مع أبناء جيله في العراق من البطالة والفقر ويؤكد أن السبب هو: "حكومتنا كلها تبعية ولا يوجد فيها شريف".

ويقول: "نريد دولة مستقلة خارجة عن التحزب، كلا كلا للأحزاب".

وحرق المتظاهرون في البصرة مقار عدد من الأحزاب والحركات والفضائيات وأهمها: دار استراحة المحافظ حيث يستقبل فيها الوفود الرسمية، ومقر منظمة بدر، ومقر إذاعة النخيل، ومقر المجلس الأعلى الإسلامي، ومقر حزب الدعوة، ومقر قناة العراقية (الرسمية)، وقناة الغدير، وقناة الفرات، ومقر الحزب الإسلامي، ومقر تيار الحكمة، منزل وليد كيطان نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، ومقر كتائب سيد الشهداء، ومكتب البصرة الحرة، ومقر الفضيلة، مقر عصائب أهل الحق، مكتب النائب فالح الخزعلي، مكتب حركة إرادة، مكتب حركة النجباء، مكتب سرايا الخراساني، مكتب أنصار الله الأوفياء، مكتب حزب الله، مكتب البدلاء، مكتب حركة ثار الله.


والبصرة هي أغنى محافظة في العراق حيث تنتج ما يقارب 97% من مجموع إيرادات البلاد النفطية، وتعتبر البصرة المنفذ البحري الوحيد للعراق ومعظم المواد الغذائية تدخل عبر ميناء أم قصر التابع للمحافظة.

رغم هذا فإن البصرة تعاني من فقر في الخدمات والبنى التحتية. هناك تفش كبير للبطالة في المحافظة وتشهد أيضاً انقطاعاً للكهرباء والماء لساعات طويلة.

الاحتجاجات الغاضبة التي بدأت منذ حوالي أسبوع في البصرة، خلفت ما لا يقل عن 10 قتلى من المحتجين.

أخبار ذات صلة

بعد تهديدات &#34;مقتدى الصدر&#34;..جلسة طارئة للبرلمان العراقي غداً لبحث أوضاع البصرة

بعد تهديدات "مقتدى الصدر"..جلسة طارئة للبرلمان العراقي غداً لبحث أوضاع البصرة

صحيفة: ميركل تدعم لأول مرة الأعمال الروسية في سوريا

صحيفة: ميركل تدعم لأول مرة الأعمال الروسية في سوريا

فيديو .. حسن نصرالله يروي كيف علم باستشهاد ابنه هادي

فيديو .. حسن نصرالله يروي كيف علم باستشهاد ابنه هادي

قمة ثلاثية في طهران حول مصير إدلب السورية

قمة ثلاثية في طهران حول مصير إدلب السورية

قعوار: الأردن لن يطبق الإعادة القصرية على اللاجئين السوريين

قعوار: الأردن لن يطبق الإعادة القصرية على اللاجئين السوريين

ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات البصرة إلى 10 خلال 4 أيام

ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات البصرة إلى 10 خلال 4 أيام

الحكومة اليمنية تمهل الحوثيين 24 ساعة لحضور محادثات جنيف

الحكومة اليمنية تمهل الحوثيين 24 ساعة لحضور محادثات جنيف

فرنسا تحتجز عشرات الجزائريين بسبب &#34;الكوليرا&#34;

فرنسا تحتجز عشرات الجزائريين بسبب "الكوليرا"

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

تنقل 9346 مسافر عبر معبر الكرامة الخميس

تنقل 9346 مسافر عبر معبر الكرامة الخميس

دائرة المفاوضات تطلع دبلوماسيين على قرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

دائرة المفاوضات تطلع دبلوماسيين على قرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

الرئيس عباس يهنئ نظيره البرازيلي لمناسبة احتفال بلاده بإعلان الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره البرازيلي لمناسبة احتفال بلاده بإعلان الاستقلال

بمشاركة فلسطين.. اختتام أعمال المنتدى الاعلامي الأممي حول قضايا السلام بالشرق الأوسط

بمشاركة فلسطين.. اختتام أعمال المنتدى الاعلامي الأممي حول قضايا السلام بالشرق الأوسط

الرئيس عباس يقلد ممثل المكسيك لدى فلسطين نجمة الصداقة

الرئيس عباس يقلد ممثل المكسيك لدى فلسطين نجمة الصداقة

البرغوثي: محاولة المستوطنين اقتحام الخان الاحمر تطهيرعرقي

البرغوثي: محاولة المستوطنين اقتحام الخان الاحمر تطهيرعرقي

جريحان بغارة إسرائيلية على مجموعة من الشبان في شمال قطاع غزة

جريحان بغارة إسرائيلية على مجموعة من الشبان في شمال قطاع غزة

الاحتلال يمنع عهد التميمي وعائلتها من السفر

الاحتلال يمنع عهد التميمي وعائلتها من السفر

منوعات

تعرف على أشهر 8 علاقات عاطفية غريبة تمت من أجل المال فقط

تعرف على أشهر 8 علاقات عاطفية غريبة تمت من أجل المال فقط

شيرين عبدالوهاب تثير الشكوك بصورة نشرتها بالخطأ ثم حذفتها.. شاهدها

شيرين عبدالوهاب تثير الشكوك بصورة نشرتها بالخطأ ثم حذفتها.. شاهدها

ليس امرأة أخرى.. السبب الحقيقي لانفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا يُكشف لأول مرة

ليس امرأة أخرى.. السبب الحقيقي لانفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا يُكشف لأول مرة

الفنانة الكويتية أمل عباس تطلب مساعدة مادية من جمهورها بسبب وضعها الصحي الحرج

الفنانة الكويتية أمل عباس تطلب مساعدة مادية من جمهورها بسبب وضعها الصحي الحرج

&#34;ميا خليفة&#34; تتصدر مظاهرات البصرة العراقية دون علمها

"ميا خليفة" تتصدر مظاهرات البصرة العراقية دون علمها

شخصية كاظم الساهر الحقيقية تجلت بعد تعرضه لموقف مُحرج على المسرح مع فتاة

شخصية كاظم الساهر الحقيقية تجلت بعد تعرضه لموقف مُحرج على المسرح مع فتاة

&#34;مزهزهة.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية &#34;نفسها&#34; من جديد

"مزهزهة.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية "نفسها" من جديد

والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

محمد عسّاف: زواجي &#34;مؤجّل&#34; رغم الضّغوط

محمد عسّاف: زواجي "مؤجّل" رغم الضّغوط

عربي

صحيفة: ميركل تدعم لأول مرة الأعمال الروسية في سوريا

صحيفة: ميركل تدعم لأول مرة الأعمال الروسية في سوريا

فيديو: متظاهرون يهتفون أمام قنصلية طهران بالبصرة: إيران برا

فيديو: متظاهرون يهتفون أمام قنصلية طهران بالبصرة: إيران برا

قمة ثلاثية في طهران حول مصير إدلب السورية

قمة ثلاثية في طهران حول مصير إدلب السورية

قعوار: الأردن لن يطبق الإعادة القصرية على اللاجئين السوريين

قعوار: الأردن لن يطبق الإعادة القصرية على اللاجئين السوريين