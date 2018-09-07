عاجل

  • جلسة طارئة للبرلمان العراقي غداً لبحث أوضاع البصرة

  • المرجعية الشيعية: نؤكد رفضنا واستنكارنا المطلق لما تعرض له المتظاهرون في البصرة

  • المرجعية الشيعية: ندين الاعتداء على القوات الأمنية في البصرة

  • المرجعية الشيعية: طالبنا أكثر من مرة بمعالجة الأمور في البصرة

دولي

كندا تعتذر لليهود عن رفضها استقبال لاجئين فارين من النازيين

كندا تعتذر لليهود عن رفضها استقبال لاجئين فارين من النازيين
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو عن اعتذاره لليهود، وذلك على خلفية رفض بلاده استقبال 907 لاجئين فارين من النازيين عام 1939.

ولفت ترودو في بيان عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن 907 لاجئا يهوديا، جاءوا على متن سفينة إلى كندا عام 1939 هربا من النظام النازي في ألمانيا، إلا أنه تم رفض استقبالهم، بحسب صحيفة "رأي اليوم". 

وتقدم بالاعتذار على خلفية تلك الحادثة، ولفت إلى أنها وقعت بسبب "سياسات ذلك الزمان".

وأوضح أن 254 من أصل 907 لاجئ لقوا مصرعهم، ووصف رفض استقبالهم بـ"الفشل الأخلاقي التام".

وأردف: "بالطبع هذا الاعتذار لن يعيد الضحايا، لكننا عازمون على فعل ما بوسعنا لتصحيح هذا الخطأ". 

يشار إلى أن نحو نصف ركاب السفينة تم استقبالهم من قبل بريطانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا، فيما أعيد البقية إلى ألمانيا، حيث لقي 254 منهم مصرعم في معسكرات الاعتقال.

أخبار ذات صلة

القضية 4000: شبهات جديدة بالاحتيال تحوم حول سارة نتنياهو

القضية 4000: شبهات جديدة بالاحتيال تحوم حول سارة نتنياهو

فيديو: شاهد لحظة تعرض مرشح رئاسي برازيلي للطعن

فيديو: شاهد لحظة تعرض مرشح رئاسي برازيلي للطعن

زلزال بقوة 5.5 يضرب &#34;زهدان&#34; جنوبي شرق إيران

زلزال بقوة 5.5 يضرب "زهدان" جنوبي شرق إيران

بسبب الخيانات.. زوجة وزير خارجية بريطانيا السابق تتركه

بسبب الخيانات.. زوجة وزير خارجية بريطانيا السابق تتركه

واشنطن تتهم بيونغ يانغ بشن هجمات إلكترونية غير مسبوقة

واشنطن تتهم بيونغ يانغ بشن هجمات إلكترونية غير مسبوقة

166 جثة في مقبرة جماعية في المكسيك

166 جثة في مقبرة جماعية في المكسيك

طهران: روحاني لن يلتقي ترامب خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة

طهران: روحاني لن يلتقي ترامب خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة

مجددا.. الكرملين ينفي أي علاقة لروسيا بمحاولة تسميم سكريبال في بريطانيا

مجددا.. الكرملين ينفي أي علاقة لروسيا بمحاولة تسميم سكريبال في بريطانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

تنقل 9346 مسافر عبر معبر الكرامة الخميس

تنقل 9346 مسافر عبر معبر الكرامة الخميس

دائرة المفاوضات تطلع دبلوماسيين على قرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

دائرة المفاوضات تطلع دبلوماسيين على قرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

الرئيس عباس يهنئ نظيره البرازيلي لمناسبة احتفال بلاده بإعلان الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره البرازيلي لمناسبة احتفال بلاده بإعلان الاستقلال

بمشاركة فلسطين.. اختتام أعمال المنتدى الاعلامي الأممي حول قضايا السلام بالشرق الأوسط

بمشاركة فلسطين.. اختتام أعمال المنتدى الاعلامي الأممي حول قضايا السلام بالشرق الأوسط

الرئيس عباس يقلد ممثل المكسيك لدى فلسطين نجمة الصداقة

الرئيس عباس يقلد ممثل المكسيك لدى فلسطين نجمة الصداقة

البرغوثي: محاولة المستوطنين اقتحام الخان الاحمر تطهيرعرقي

البرغوثي: محاولة المستوطنين اقتحام الخان الاحمر تطهيرعرقي

جريحان بغارة إسرائيلية على مجموعة من الشبان في شمال قطاع غزة

جريحان بغارة إسرائيلية على مجموعة من الشبان في شمال قطاع غزة

الاحتلال يمنع عهد التميمي وعائلتها من السفر

الاحتلال يمنع عهد التميمي وعائلتها من السفر

منوعات

تعرف على أشهر 8 علاقات عاطفية غريبة تمت من أجل المال فقط

تعرف على أشهر 8 علاقات عاطفية غريبة تمت من أجل المال فقط

شيرين عبدالوهاب تثير الشكوك بصورة نشرتها بالخطأ ثم حذفتها.. شاهدها

شيرين عبدالوهاب تثير الشكوك بصورة نشرتها بالخطأ ثم حذفتها.. شاهدها

ليس امرأة أخرى.. السبب الحقيقي لانفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا يُكشف لأول مرة

ليس امرأة أخرى.. السبب الحقيقي لانفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا يُكشف لأول مرة

الفنانة الكويتية أمل عباس تطلب مساعدة مادية من جمهورها بسبب وضعها الصحي الحرج

الفنانة الكويتية أمل عباس تطلب مساعدة مادية من جمهورها بسبب وضعها الصحي الحرج

&#34;ميا خليفة&#34; تتصدر مظاهرات البصرة العراقية دون علمها

"ميا خليفة" تتصدر مظاهرات البصرة العراقية دون علمها

شخصية كاظم الساهر الحقيقية تجلت بعد تعرضه لموقف مُحرج على المسرح مع فتاة

شخصية كاظم الساهر الحقيقية تجلت بعد تعرضه لموقف مُحرج على المسرح مع فتاة

&#34;مزهزهة.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية &#34;نفسها&#34; من جديد

"مزهزهة.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية "نفسها" من جديد

والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

محمد عسّاف: زواجي &#34;مؤجّل&#34; رغم الضّغوط

محمد عسّاف: زواجي "مؤجّل" رغم الضّغوط

عربي

صحيفة: ميركل تدعم لأول مرة الأعمال الروسية في سوريا

صحيفة: ميركل تدعم لأول مرة الأعمال الروسية في سوريا

فيديو: متظاهرون يهتفون أمام قنصلية طهران بالبصرة: إيران برا

فيديو: متظاهرون يهتفون أمام قنصلية طهران بالبصرة: إيران برا

قمة ثلاثية في طهران حول مصير إدلب السورية

قمة ثلاثية في طهران حول مصير إدلب السورية

قعوار: الأردن لن يطبق الإعادة القصرية على اللاجئين السوريين

قعوار: الأردن لن يطبق الإعادة القصرية على اللاجئين السوريين