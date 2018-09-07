كندا تعتذر لليهود عن رفضها استقبال لاجئين فارين من النازيين

رام الله - دنيا الوطنأعرب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو عن اعتذاره لليهود، وذلك على خلفية رفض بلاده استقبال 907 لاجئين فارين من النازيين عام 1939.ولفت ترودو في بيان عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن 907 لاجئا يهوديا، جاءوا على متن سفينة إلى كندا عام 1939 هربا من النظام النازي في ألمانيا، إلا أنه تم رفض استقبالهم، بحسب صحيفة "رأي اليوم".وتقدم بالاعتذار على خلفية تلك الحادثة، ولفت إلى أنها وقعت بسبب "سياسات ذلك الزمان".وأوضح أن 254 من أصل 907 لاجئ لقوا مصرعهم، ووصف رفض استقبالهم بـ"الفشل الأخلاقي التام".وأردف: "بالطبع هذا الاعتذار لن يعيد الضحايا، لكننا عازمون على فعل ما بوسعنا لتصحيح هذا الخطأ".يشار إلى أن نحو نصف ركاب السفينة تم استقبالهم من قبل بريطانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا، فيما أعيد البقية إلى ألمانيا، حيث لقي 254 منهم مصرعم في معسكرات الاعتقال.