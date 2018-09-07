الاحتلال يمنع عهد التميمي وعائلتها من السفر

منعت سلطات الاحتلال، الفتاة المحررة من سجون الاحتلال عهد التميمي، ووالدها باسم التميمي ووالدتها ناريمان، من السفر خارجًا.





وقال باسم التميمي، في تصريح صحفي، إن الأسرة كانت تنوي السفر إلى دول أوروبية، عبر الأردن، للمشاركة في أنشطة تلقي الضوء على المقاومة الشعبية، وتجربة الاعتقال لدى الاحتلال.





وأضاف التميمي: "كان موعد السفر صباح الجمعة، لكن إدارة الشؤون المدنية الفلسطينية، أخبرتنا بوجود منع إسرائيلي على مغادرتنا".





وبيّن أنّ الإدارة الفلسطينية لم تشر إلى مبررات المنع التي يستند عليها الاحتلال.





واعتقلت عهد التميمي مع والدتها ناريمان من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 19 كانون أول 2017.

رام الله - دنيا الوطن