بسبب الخيانات.. زوجة وزير خارجية بريطانيا السابق تتركه

جونسون وزوجته الأولى، ابنة ملياردير اشتغلت فيما بعد معلمة للفنون بأحد المساجد

على إثرها قام "مايكل هيوارد" زعيم حزب المحافظين ذلك الوقت، بطرده من "حكومة الظل" لكذبه ونفيه المعاند والمتكرر في البدء حول إقامته للعلاقة التي اتضح فيما بعد أنها استمرت 4 سنوات، والتي اعتاد ترديد عبارة "هذا هرم معكوس من الهراء" لنفيها، إلى درجة أصبحت العبارة "ماركة مسجلة" لجونسون الذي عاد ليظهر بعد 5 أعوام بخيانة جديدة كان يستحيل عليه نفيها.



وولد له ابن من خارج السرير الزوجي



صادق بالسر وعاشر مستشارة بالفنون اسمها Helen Macintyre البالغ عمرها 32 حين اتضح للصحافة في 2009 أنها حامل منه، وهي من جاهدوا كثيرا في الإعلام للعثور على صورة لها معه ولم يفلحوا، لذلك نراها في صورة تنشرها "العربية.نت" أعلاه، وهي تجر عربة للأطفال تحمل ابنها للنزهة خارج البيت، وإلى جانب الصورة نرى جونسون في صورة ثانية مع "بترونيللا" المجهضة حملها. على إثرها قام "مايكل هيوارد" زعيم حزب المحافظين ذلك الوقت، بطرده من "حكومة الظل" لكذبه ونفيه المعاند والمتكرر في البدء حول إقامته للعلاقة التي اتضح فيما بعد أنها استمرت 4 سنوات، والتي اعتاد ترديد عبارة "هذا هرم معكوس من الهراء" لنفيها، إلى درجة أصبحت العبارة "ماركة مسجلة" لجونسون الذي عاد ليظهر بعد 5 أعوام بخيانة جديدة كان يستحيل عليه نفيها.صادق بالسر وعاشر مستشارة بالفنون اسمها Helen Macintyre البالغ عمرها 32 حين اتضح للصحافة في 2009 أنها حامل منه، وهي من جاهدوا كثيرا في الإعلام للعثور على صورة لها معه ولم يفلحوا، لذلك نراها في صورة تنشرها "العربية.نت" أعلاه، وهي تجر عربة للأطفال تحمل ابنها للنزهة خارج البيت، وإلى جانب الصورة نرى جونسون في صورة ثانية مع "بترونيللا" المجهضة حملها.



هيلين التي أنجبت منه طفلا، ومع من تخلصت من حملها منه بالإجهاض

وكانت "هيلين ماسنتاير" استعانت بالقضاء لمنع الإعلاميين من الكشف عن هوية الأب الحقيقي لابنها، لتأثير ذلك على أعصابها أثناء الحمل، فكان لها ما أرادت، إلى أن أبصر الابن النور، وعندها سمحوا لمن يشاء بالكشف عن هوية الأب الذي اتضح أنه لم يكن إلا بوريس جونسون، الرجل الذي تزوج أول مرة بحياته من جميلة الوجه والقوام يبدو أنه لا ينساها ويعتبرها حبه الأول، بحسب ما يتضح من كلام له عنها وارد في كثير من المقابلات.



طلق زوجته الأولى، فكان زواجها الثاني مفاجأة



تعرف إليها في 1984 بجامعة أوكسفورد، حيث كانا يدرسان معا، وكان مثلها بعمر 23 حين اقترن بها في 1987 بزواج أمضيا شهره العسلي الأول في القاهرة، وهي Allegra Mostyn- Owen ابنة إيطاليين شهيرين: الأم كاتبة معروفة والأب مالك لأراض متنوعة بالعشرات ومن أصحاب المليارات، بحسب سيرتها الذاتية. وكانت "هيلين ماسنتاير" استعانت بالقضاء لمنع الإعلاميين من الكشف عن هوية الأب الحقيقي لابنها، لتأثير ذلك على أعصابها أثناء الحمل، فكان لها ما أرادت، إلى أن أبصر الابن النور، وعندها سمحوا لمن يشاء بالكشف عن هوية الأب الذي اتضح أنه لم يكن إلا بوريس جونسون، الرجل الذي تزوج أول مرة بحياته من جميلة الوجه والقوام يبدو أنه لا ينساها ويعتبرها حبه الأول، بحسب ما يتضح من كلام له عنها وارد في كثير من المقابلات.تعرف إليها في 1984 بجامعة أوكسفورد، حيث كانا يدرسان معا، وكان مثلها بعمر 23 حين اقترن بها في 1987 بزواج أمضيا شهره العسلي الأول في القاهرة، وهي Allegra Mostyn- Owen ابنة إيطاليين شهيرين: الأم كاتبة معروفة والأب مالك لأراض متنوعة بالعشرات ومن أصحاب المليارات، بحسب سيرتها الذاتية.





إلا أن الزواج انتهى في 1993 بالطلاق من دون أبناء، أما من يبحث عن جواب لسؤال "أين هي الآن" أليغرا التي سحرت قراء مجلة Tatler بملامحها الجميلة حين ظهرت على غلافها، فسيجد مفاجأة، أولها الصورة أدناه.