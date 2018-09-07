هكذا ردت تركيا على سحب باراغواي سفارتها لدى إسرائيل من القدس

قالت باراجواي يوم الخميس إن تركيا ستفتح سفارة في العاصمة أسونسيون وذلك بعد يوم واحد من تغيير الرئيس ماريو عبده قرارا اتخذه سلفه بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.





ويعمل سفير تركيا لدى باراجواي من بوينس أيرس. ولتركيا قنصليتان في باراجواي إحداهما في أسونسيون والأخرى في سيوداد ديل إستي.





وقال وزير خارجية باراجواي لويس كاستليوني للصحفيين إن تركيا تعبر من خلال قيامها بفتح سفارة عن دعمها لموقف بلاده من إسرائيل بحسب "رويترز".





ونقلت باراجواي وجواتيمالا سفارتيهما في إسرائيل إلى القدس بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالمدينة عاصمة لإسرائيل في ديسمبر كانون الأول. وبعد ساعات من إعلان باراجواي يوم الأربعاء أنها ستعيد سفارتها من القدس إلى تل أبيب، أمرت إسرائيل بإغلاق سفارتها في باراجواي.





ولا تعترف معظم الدول بالسيادة الإسرائيلية على مدينة القدس بالكامل وتقول إن وضعها النهائي يجب أن يتحدد خلال محادثات سلام. وأشارت باراجواي إلى ذلك باعتباره أحد أسباب إعادة سفارتها إلى تل أبيب.









وقال كاستليوني إنه يتوقع لقاء نظيره التركي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذ الشهر.

رام الله - دنيا الوطن