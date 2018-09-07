شاهد.. الأجواء في ميناء غزة صباح اليوم.. صيد وفير بأسعار منخفضة





وبين أحد الصيادين، أن المساحة المسموح بها في الصيد هي ستة أميال في بحر مدينة غزة والشمال، وتسعة أميال في بحر وسط وجنوب القطاع.





وأشار إلى ان موسم السمك هذا العام ضعيف جدا، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.





صياد اخر التقت به "دنيا الوطن"، أكد ان هناك انواع جديدة من الاسماك ولكن ليست موجودة في المساحة المسموح بها، وانما المساحة التي تسيطر عليها البحرية الاسرائيلية، لافتا إلى ان الصيادين الفلسطينيين يعتمدون على هجرة الاسماك.





أحد البائعين في حسبة السمك، أكد ان أسعار الاسماك انخفضت بشكل كبير، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن الفلسطيني.





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خاص دنيا الوطن - أحمد العشيرصدت عدسة "دنيا الوطن" حركة الشراء الخاصة في قطاع الأسماك اليوم الجمعة، في ميناء غزة البحري، للتعرف على أسعار وأنواع الأسماك.