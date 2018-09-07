عاجل

  • المستشارة الألمانية: ندعم كل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الخليجية ومنها جهود الكويت

  • المستشارة الألمانية: مساهمات قطر في الاقتصاد الألماني مرحب بها

  • المستشارة الألمانية: يسعدنا ضخ قطر 10 مليارات يورو في الاقتصادي الألماني

  • طائرة اسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان في بيت حانون

  • قطر: سيتم ضخ 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني خلال الـ5 سنوات المقبلة

شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي يرصد إبعادًا ممنهجًا للفلسطينيين عن المسجد الأقصى

الأورومتوسطي يرصد إبعادًا ممنهجًا للفلسطينيين عن المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
 أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الخميس تقريرًا يوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق السكان الفلسطينيين في مدينة القدس خلال شهر آب/ أغسطس المنصرم، مستعرضًا التصاعد الواضح في الانتهاكات الممارسة ضدهم كماً ونوعاً، كالإبعاد التعسفي عن المسجد الأقصى والاحتجاز والاعتقال، ومداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، فضلًا عن استمرار سياسية هدم المنازل بحجة عدم الترخيص، في انتهاكات جسيمة للوضع القانوني للمدينة المقدسة وحقوق السكان الفلسطينيين فيها.

وبين الأورومتوسطي في تقريره والذي حمل عنوان "القدس، سياسات الهدم والاعتقال والإبعاد التعسفي للفلسطينيين عن المسجد الأقصى"، أنّ ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية زادت بحق الفلسطينيين، عقب قرار الرئيس الأمريكي "ترامب" بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

واستعرض تقرير الأورومتوسطي شهادات لفلسطينيين في القدس، قالوا إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُمعن في سياساتها التعسفية ضدهم وتبقيهم في تهديد مستمر، وتحاول التضييق عليهم بشتى الوسائل والطرق بذرائع لا وجود لها.

وقال الأورومتوسطي إنّ أبرز الانتهاكات التي زادت توسعًا وأصبحت تمثل سياسة ممنهجة واضحة، هو إبعاد المقدسيين (سكان القدس) عن المسجد الأقصى، حيث تُبعد الشرطة الإسرائيلية الأشخاص عن المسجد وتمنعهم من الصلاة فيه بصورة تعسفية ودون تسبيب، ضمن منظومة واسعة الطرق، كالأوامر العسكرية والقرارات القضائية فضلا عن إمكانية الإبعاد بقرار من قائد الشرطة أو مسؤول التحقيق، وأخيرا ضمن ما بات يعرف بين الفلسطينيين بـ "القائمة السوداء".

واستنكر الأورومتوسطي في تقريره الخطوة غير المسبوقة التي قامت بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإصدارها "القائمة السوداء"، والتي تضمنت أسماء مجموعة من الأشخاص الفلسطينيين – الرجال والنساء والفتيات – بحيث يجري تعميم هذه القائمة على رجال الشرطة، والذين يتواجدون عند أبواب المسجد الأقصى، من أجل منع دخول أي شخص من هذه القائمة إلى المسجد.

وأوضح الأورومتوسطي أنه بينما تنكر السلطات الإسرائيلية وجود هكذا قائمة، إلا أن الممارسة العملية على بوابات المسجد الأقصى وفي المحاكم تظهر بوضوح أن هناك قوائم لأسماء فلسطينيين ممنوعين من دخول المسجد الأقصى دون تسبيب ودون إمكانية للاعتراض القضائي لأن هذا المنع لا يتم بالطرق القانونية ولا يُعلن عنه رسمياً. 

قال "نظام أبو رموز" (37 عامًا)، من حي سلوان بمدينة القدس: "منعتي شرطة الاحتلال الإسرائيلي من الدخول للمسجد الأقصى للصلاة، بزعم أنّي ضمن "القائمة السوداء"، ثم حضر شرطي من داخل المسجد وشتمي بألفاظ بذيئة، ثم تم اقتيادي إلى مركز شرطة باب الأسباط وضربني الشرطي نفسه بأكثر من 20 لكمة على وجهي ورأسي، ثم صدر قرار بإبعادي عن البلدة القديمة في القدس لمدة 15 يومًا".

وقالت مستشارة السياسات في المرصد الأورومتوسطي "ساندرا أوين": "لا يوجد أي سند قانوني يُتيح للشرطة الإسرائيلية إبعاد أي شخص عن أماكن العبادة بهذه الطريقة، وهذا الإجراء يمس بصورة صارخة بحق الإنسان في الحركة وحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية".

ورصد تقرير الأورومتوسطي استخدام الشرطة الإسرائيلية للتحقيق والاحتجاز التعسفي ضد النساء والفتيات بدون أي ذريعة قانونية سليمة. فضلاً عن أن اعتقالهم يكون بموجب اشتباه لا يستوجب الاعتقال بحسب أحكام القانون، وغالبا ما يتلو ذلك إصدار أوامر بالإبعاد بحقهم.

قالت "شفاء أبو غالية" (16 عامًا): "مكثت يومًا واحدًا في الأسر، شعرت خلاله بالتعب والإعياء الشديدين، رأسي وأطرافي يؤلمونني، رغم أنني لم أكن مقيدة، كانت هذه تجربة يوم واحد فقط، فكيف بالأسرى الذين يقضون أشهرًا وسنينًا في هذه المعاناة، ثم تقرر إبعادي 15 يومًا عن البلدة القديمة".

ووثق تقرير الأورومتوسطي عدداً من الحالات خلال شهر آب/أغسطس الماضي والتي جرى فيها هدم منشآت سكنية فلسطينية، بواسطة الجرافات التابعة لبلدية القدس الإسرائيلية، في بلدة العيساوية وسط القدس، وحي جبل المكبر جنوب شرق المدينة، وبلدة شعفاط في مدينة القدس، بحجة البناء دون ترخيص. فيما تضع السلطات عشرات العراقيل التعسفية أمام إمكانية الحصول على ترخيص للبناء.

ولم يسلم موظفو لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية من الاستهداف، حيث وثق تقرير الأورومتوسطي بتاريخ 25 آب/أغسطس، اعتقال الشرطة الإسرائيلية لأربعة من موظفي لجنة الإعمار في المسجد الأقصى، وهم "باسم زغير"، "عيسى الدباغ"، "جمعة مناصرة" و"محمد علقم"، إضافة الى المهندس "بسام الحلاق"، مدير لجنة الإعمار في المسجد.

وأوضح "زغير" في إفادته أنه وزملاءه كانوا يمارسون عملهم في المسجد الأقصى في لجنة الإعمار، وكانوا بصدد البدء بطلاء "سبيل قاسم باشا" مقابل باب السلسلة، فتفاجؤوا بحضور مجموعة من الشرطة الإسرائيلية، حيث طلبوا منهم وقف العمل دون توضيح الأسباب.

وأضاف: "بعد ذلك، تمّ اعتقالنا واقتيادنا إلى مركز شرطة "القشلة" في باب الخليل، وبعد انتظار لأكثر من 6 ساعات، أُبلغنا بأمر بالإبعاد عن المسجد الأقصى مدة 15 يومًا، وتسلّمنا كذلك استدعاءً للتحقيق في اليوم التالي".

وعرّج الأورومتوسطي في تقريره على سياسة دهم منازل الفلسطينيين في القدس، والتي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي، إما لغايات الاعتقال أو التضييق، ودون وجود مذكرات بالتفتيش أو الاعتقال في أغلب الحالات.

ودعا المرصد الأورومتوسطي في تقريره السلطات الإسرائيلية إلى وقف كافة الانتهاكات والسياسات التعسفية التي تمارسها ضد الفلسطينيين في مدينة القدس، وبشكل خاص عمليات الإبعاد عن المسجد الأقصى ودهم منازل السكان بشكل شبه يومي واعتقالهم بشكل تعسفي، وضمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع المزيد من تلك الانتهاكات، وإلغاء الإجراءات التي اتخذتها للتضييق على السكان وعلى حرية العبادة في المدينة المقدسة.

أخبار ذات صلة

صحيفة .. شهر العسل المصري الحمساوى انتهى والقاهرة وجهت تحذيرا بشان مسيرات العودة

صحيفة .. شهر العسل المصري الحمساوى انتهى والقاهرة وجهت تحذيرا بشان مسيرات العودة

الاحتلال يمنع عهد التميمي وعائلتها من السفر

الاحتلال يمنع عهد التميمي وعائلتها من السفر

وزيرة الاقتصاد تدعو الى تنفيذ قرارات قمة القدس والتصدي لمحاولة إنهاء &#34;الأونروا&#34;

وزيرة الاقتصاد تدعو الى تنفيذ قرارات قمة القدس والتصدي لمحاولة إنهاء "الأونروا"

هكذا ردت تركيا على سحب باراغواي سفارتها لدى إسرائيل من القدس

هكذا ردت تركيا على سحب باراغواي سفارتها لدى إسرائيل من القدس

الاحتلال يعتقل 4 شبان في الضفة.. ومواجهات في قلقيلية

الاحتلال يعتقل 4 شبان في الضفة.. ومواجهات في قلقيلية

شاهد.. الأجواء في ميناء غزة صباح اليوم.. صيد وفير بأسعار منخفضة

شاهد.. الأجواء في ميناء غزة صباح اليوم.. صيد وفير بأسعار منخفضة

الفلسطينيون يستعدون لجمعة &#34;عائدون رغم أنف ترامب&#34;

الفلسطينيون يستعدون لجمعة "عائدون رغم أنف ترامب"

حبس لمدة شهرين وحرمان من الرخصة لمدان بقطع الاشارة الحمراء برام الله

حبس لمدة شهرين وحرمان من الرخصة لمدان بقطع الاشارة الحمراء برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

وزيرة الاقتصاد تدعو الى تنفيذ قرارات قمة القدس والتصدي لمحاولة إنهاء &#34;الأونروا&#34;

وزيرة الاقتصاد تدعو الى تنفيذ قرارات قمة القدس والتصدي لمحاولة إنهاء "الأونروا"

هكذا ردت تركيا على سحب باراغواي سفارتها لدى إسرائيل من القدس

هكذا ردت تركيا على سحب باراغواي سفارتها لدى إسرائيل من القدس

الاحتلال يعتقل 4 شبان في الضفة.. ومواجهات في قلقيلية

الاحتلال يعتقل 4 شبان في الضفة.. ومواجهات في قلقيلية

الأورومتوسطي يرصد إبعادًا ممنهجًا للفلسطينيين عن المسجد الأقصى

الأورومتوسطي يرصد إبعادًا ممنهجًا للفلسطينيين عن المسجد الأقصى

حبس لمدة شهرين وحرمان من الرخصة لمدان بقطع الاشارة الحمراء برام الله

حبس لمدة شهرين وحرمان من الرخصة لمدان بقطع الاشارة الحمراء برام الله

ضبط 4500 سولار مهرب ومغشوش في الرام

ضبط 4500 سولار مهرب ومغشوش في الرام

العملات: الدولار ينخفض أمام الشيكل الاسرائيلي

العملات: الدولار ينخفض أمام الشيكل الاسرائيلي

الطقس: الحرارة أدنى من معدلها بحدود درجتين مئويتين

الطقس: الحرارة أدنى من معدلها بحدود درجتين مئويتين

منوعات

تعرف على أشهر 8 علاقات عاطفية غريبة تمت من أجل المال فقط

تعرف على أشهر 8 علاقات عاطفية غريبة تمت من أجل المال فقط

شيرين عبدالوهاب تثير الشكوك بصورة نشرتها بالخطأ ثم حذفتها.. شاهدها

شيرين عبدالوهاب تثير الشكوك بصورة نشرتها بالخطأ ثم حذفتها.. شاهدها

ليس امرأة أخرى.. السبب الحقيقي لانفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا يُكشف لأول مرة

ليس امرأة أخرى.. السبب الحقيقي لانفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا يُكشف لأول مرة

الفنانة الكويتية أمل عباس تطلب مساعدة مادية من جمهورها بسبب وضعها الصحي الحرج

الفنانة الكويتية أمل عباس تطلب مساعدة مادية من جمهورها بسبب وضعها الصحي الحرج

&#34;ميا خليفة&#34; تتصدر مظاهرات البصرة العراقية دون علمها

"ميا خليفة" تتصدر مظاهرات البصرة العراقية دون علمها

شخصية كاظم الساهر الحقيقية تجلت بعد تعرضه لموقف مُحرج على المسرح مع فتاة

شخصية كاظم الساهر الحقيقية تجلت بعد تعرضه لموقف مُحرج على المسرح مع فتاة

&#34;مزهزهة.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية &#34;نفسها&#34; من جديد

"مزهزهة.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية "نفسها" من جديد

والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

محمد عسّاف: زواجي &#34;مؤجّل&#34; رغم الضّغوط

محمد عسّاف: زواجي "مؤجّل" رغم الضّغوط

عربي

قمة ثلاثية في طهران حول مصير إدلب السورية

قمة ثلاثية في طهران حول مصير إدلب السورية

قعوار: الأردن لن يطبق الإعادة القصرية على اللاجئين السوريين

قعوار: الأردن لن يطبق الإعادة القصرية على اللاجئين السوريين

ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات البصرة إلى 10 خلال 4 أيام

ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات البصرة إلى 10 خلال 4 أيام

الحكومة اليمنية تمهل الحوثيين 24 ساعة لحضور محادثات جنيف

الحكومة اليمنية تمهل الحوثيين 24 ساعة لحضور محادثات جنيف