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قعوار: الأردن لن يطبق الإعادة القصرية على اللاجئين السوريين

قعوار: الأردن لن يطبق الإعادة القصرية على اللاجئين السوريين
رام الله - دنيا الوطن
 قالت وزيرة التخطيط الاردنية الدكتورة ماري قعوار، أن الأردن لن يطبق الاعادة القصرية على اللاجئين السوريين، وانه ملتزم بسياسته المتعلقة باستضافة اللاجئين لحين عودتهم الطوعية لبلادهم.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة قعوار مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة كارول أوكونيل،اليوم الخميس في عمان حيث بحث الطرفان الأعباء الكبيرة التي سببتها أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني، والضغوط المتزايدة على القطاعات الخدمية خصوصا التعليم والصحة والبنية التحتية.

وأكدت الوزيرة قعوار ان أعباء وجود اللاجئين تتطلب المزيد من الدعم للحكومة لتمكينها من الاستمرار بدورها بتوفير الخدمات اللازمة للاجئين

وتناول الجانبان الأردني والأميركي مستجدات اللجوء السوري في الاردن والضغوط الاقتصادية على المجتمع الاردني،

وثمنت قعوار المساعدات المقدمة من الجانب الأمريكي لدعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية والاقتصاد الاردني، موضحة أن استضافة ما يزيد عن 3ر1 مليون لاجئ سوري لغاية الآن على أراضي المملكة له اثر كبير على كافة القطاعات والخدمات المقدمة من قبل الحكومة.

وأكدت الوزيرة قعوار ضرورة تنسيق الجهود الدولية لتوفير الدعم المناسب للمملكة لتحمل أعباء استضافة السوريين.

من جانبها، ابدت المسؤولة الامريكية  تفهمها للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم.

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