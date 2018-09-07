عاجل

  • المستشارة الألمانية: ندعم كل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الخليجية ومنها جهود الكويت

  • المستشارة الألمانية: مساهمات قطر في الاقتصاد الألماني مرحب بها

  • المستشارة الألمانية: يسعدنا ضخ قطر 10 مليارات يورو في الاقتصادي الألماني

  • طائرة اسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان في بيت حانون

  • قطر: سيتم ضخ 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني خلال الـ5 سنوات المقبلة

دولي

166 جثة في مقبرة جماعية في المكسيك

166 جثة في مقبرة جماعية في المكسيك
رام الله - دنيا الوطن
عثر على 166 جثة، على الأقل، في مقبرة جماعية في ولاية فيراكروز المكسيكية التي تسودها الجريمة المنظمة، وحيث كان قد تم الإبلاغ عن العديد من الاكتشافات المماثلة، بحسب ما ذكر المدعي المحلّي الخميس.

وأكد المدعي المحلي، خورخي وينكلر، في بيان العثور على رفات 166 شخصا، على الأقل، في مقبرة سرّية، غير أنه لم يشأ إعطاء مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمقبرة لأسباب أمنية.

وبحسب المدّعي، تم العثور على المقبرة في وسط ولاية فيراكروز الواقعة على طول خليج المكسيك. وكانت عمليات البحث مستمرة في المكان.

وعُثر على أكثر من 200 قطعة من الملابس فضلا، عن 114 غرَضًا شخصيًا وأشياء مختلفة في المكان.

وتم تحديد موقع المقبرة في أوائل آب/أغسطس بعد إجراء تحقيقات وتقديم شكاوى إلى مكتب المدعي العام المتخصص في قضايا الاختفاء، وفق ما جاء في بيان المدّعي.

ونقل المدّعي عن أحد الشهود قوله إنّ "مئات الأشخاص دُفنوا سرّا" في هذا الموقع.

واستُخدمت "طائرات بلا طيّار ورادارات لتحديد المواقع الجغرافية" في عمليات البحث.

في العام 2016، تم العثور في ضواحي ميناء فيراكروز الذي يُعتبر أحد أهم الموانئ التجارية في المكسيك، على مقبرة جماعية تضم 295 جثة.

أخبار ذات صلة

كندا تعتذر لليهود عن رفضها استقبال لاجئين فارين من النازيين

كندا تعتذر لليهود عن رفضها استقبال لاجئين فارين من النازيين

بسبب الخيانات.. زوجة وزير خارجية بريطانيا السابق تتركه

بسبب الخيانات.. زوجة وزير خارجية بريطانيا السابق تتركه

واشنطن تتهم بيونغ يانغ بشن هجمات إلكترونية غير مسبوقة

واشنطن تتهم بيونغ يانغ بشن هجمات إلكترونية غير مسبوقة

طهران: روحاني لن يلتقي ترامب خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة

طهران: روحاني لن يلتقي ترامب خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة

مجددا.. الكرملين ينفي أي علاقة لروسيا بمحاولة تسميم سكريبال في بريطانيا

مجددا.. الكرملين ينفي أي علاقة لروسيا بمحاولة تسميم سكريبال في بريطانيا

قتلى بالعشرات.. وتدمير مئات المنازل في كارثة كوريا الشمالية

قتلى بالعشرات.. وتدمير مئات المنازل في كارثة كوريا الشمالية

مصرع ثلاثة أشخاص في بنك بمدينة سينسيناتي الأمريكية والشرطة تقتل المنفذ

مصرع ثلاثة أشخاص في بنك بمدينة سينسيناتي الأمريكية والشرطة تقتل المنفذ

استطلاع: 47% من الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين.. 45% يؤيدون التهدئة

استطلاع: 47% من الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين.. 45% يؤيدون التهدئة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

وزيرة الاقتصاد تدعو الى تنفيذ قرارات قمة القدس والتصدي لمحاولة إنهاء &#34;الأونروا&#34;

وزيرة الاقتصاد تدعو الى تنفيذ قرارات قمة القدس والتصدي لمحاولة إنهاء "الأونروا"

هكذا ردت تركيا على سحب باراغواي سفارتها لدى إسرائيل من القدس

هكذا ردت تركيا على سحب باراغواي سفارتها لدى إسرائيل من القدس

الاحتلال يعتقل 4 شبان في الضفة.. ومواجهات في قلقيلية

الاحتلال يعتقل 4 شبان في الضفة.. ومواجهات في قلقيلية

الأورومتوسطي يرصد إبعادًا ممنهجًا للفلسطينيين عن المسجد الأقصى

الأورومتوسطي يرصد إبعادًا ممنهجًا للفلسطينيين عن المسجد الأقصى

حبس لمدة شهرين وحرمان من الرخصة لمدان بقطع الاشارة الحمراء برام الله

حبس لمدة شهرين وحرمان من الرخصة لمدان بقطع الاشارة الحمراء برام الله

ضبط 4500 سولار مهرب ومغشوش في الرام

ضبط 4500 سولار مهرب ومغشوش في الرام

العملات: الدولار ينخفض أمام الشيكل الاسرائيلي

العملات: الدولار ينخفض أمام الشيكل الاسرائيلي

الطقس: الحرارة أدنى من معدلها بحدود درجتين مئويتين

الطقس: الحرارة أدنى من معدلها بحدود درجتين مئويتين

منوعات

تعرف على أشهر 8 علاقات عاطفية غريبة تمت من أجل المال فقط

تعرف على أشهر 8 علاقات عاطفية غريبة تمت من أجل المال فقط

شيرين عبدالوهاب تثير الشكوك بصورة نشرتها بالخطأ ثم حذفتها.. شاهدها

شيرين عبدالوهاب تثير الشكوك بصورة نشرتها بالخطأ ثم حذفتها.. شاهدها

ليس امرأة أخرى.. السبب الحقيقي لانفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا يُكشف لأول مرة

ليس امرأة أخرى.. السبب الحقيقي لانفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا يُكشف لأول مرة

الفنانة الكويتية أمل عباس تطلب مساعدة مادية من جمهورها بسبب وضعها الصحي الحرج

الفنانة الكويتية أمل عباس تطلب مساعدة مادية من جمهورها بسبب وضعها الصحي الحرج

&#34;ميا خليفة&#34; تتصدر مظاهرات البصرة العراقية دون علمها

"ميا خليفة" تتصدر مظاهرات البصرة العراقية دون علمها

شخصية كاظم الساهر الحقيقية تجلت بعد تعرضه لموقف مُحرج على المسرح مع فتاة

شخصية كاظم الساهر الحقيقية تجلت بعد تعرضه لموقف مُحرج على المسرح مع فتاة

&#34;مزهزهة.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية &#34;نفسها&#34; من جديد

"مزهزهة.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية "نفسها" من جديد

والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

محمد عسّاف: زواجي &#34;مؤجّل&#34; رغم الضّغوط

محمد عسّاف: زواجي "مؤجّل" رغم الضّغوط

عربي

قمة ثلاثية في طهران حول مصير إدلب السورية

قمة ثلاثية في طهران حول مصير إدلب السورية

قعوار: الأردن لن يطبق الإعادة القصرية على اللاجئين السوريين

قعوار: الأردن لن يطبق الإعادة القصرية على اللاجئين السوريين

ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات البصرة إلى 10 خلال 4 أيام

ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات البصرة إلى 10 خلال 4 أيام

الحكومة اليمنية تمهل الحوثيين 24 ساعة لحضور محادثات جنيف

الحكومة اليمنية تمهل الحوثيين 24 ساعة لحضور محادثات جنيف