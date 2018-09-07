166 جثة في مقبرة جماعية في المكسيك

عثر على 166 جثة، على الأقل، في مقبرة جماعية في ولاية فيراكروز المكسيكية التي تسودها الجريمة المنظمة، وحيث كان قد تم الإبلاغ عن العديد من الاكتشافات المماثلة، بحسب ما ذكر المدعي المحلّي الخميس.





وأكد المدعي المحلي، خورخي وينكلر، في بيان العثور على رفات 166 شخصا، على الأقل، في مقبرة سرّية، غير أنه لم يشأ إعطاء مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمقبرة لأسباب أمنية.





وبحسب المدّعي، تم العثور على المقبرة في وسط ولاية فيراكروز الواقعة على طول خليج المكسيك. وكانت عمليات البحث مستمرة في المكان.





وعُثر على أكثر من 200 قطعة من الملابس فضلا، عن 114 غرَضًا شخصيًا وأشياء مختلفة في المكان.





وتم تحديد موقع المقبرة في أوائل آب/أغسطس بعد إجراء تحقيقات وتقديم شكاوى إلى مكتب المدعي العام المتخصص في قضايا الاختفاء، وفق ما جاء في بيان المدّعي.





ونقل المدّعي عن أحد الشهود قوله إنّ "مئات الأشخاص دُفنوا سرّا" في هذا الموقع.





واستُخدمت "طائرات بلا طيّار ورادارات لتحديد المواقع الجغرافية" في عمليات البحث.





في العام 2016، تم العثور في ضواحي ميناء فيراكروز الذي يُعتبر أحد أهم الموانئ التجارية في المكسيك، على مقبرة جماعية تضم 295 جثة.

رام الله - دنيا الوطن