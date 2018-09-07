طهران: روحاني لن يلتقي ترامب خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة

قالت صحيفة "فاينانشال تريبيون"، الخميس إن الرئيس الإيراني حسن روحاني لن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الدورة الـ73.





ونقلت الصحيفة عن مدير مكتب روحاني، محمود واعظي، قوله إنه من المقرر أن يلقي روحاني كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة المقرر في 25 ايلول/سبتمبر.





واستبعد واعظي احتمالية إجراء اجتماع بين روحاني وترامب على هامش المؤتمر رغم استعداد ترامب لمثل هذ اللقاء.





وقال ترامب قبل يوم، إنه من الممكن أن يلتقي روحاني في الأمم المتحدة.





وتأتي دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

رام الله - دنيا الوطن