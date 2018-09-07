الفلسطينيون يستعدون لجمعة "عائدون رغم أنف ترامب"

يتجهز الفلسطينيون اليوم الجمعة، للمشاركة في جمعة "عائدون رغم أنف ترامب"، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية، على حدود قطاع غزة الشرقية.





وأفادت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أنّ المؤامرة الأمريكية والإسرائيلية، التي تستهدف حقوق اللاجئين تسعى لطمس حقوقنا المشروعة وفي مقدمتها حق العودة.





وأكدت، أنّ المسيرات لن تتوقف وستبقى مستمرة حتي تحقيق أهدافنا بالعودة إلى ديارنا.





وشددت على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الاجراءات المفروضة على غزة والالتزام التام بالاتفاقيات السابقة.

رام الله - دنيا الوطن