واشنطن تحاول إقناع باراغواي بإبقاء سفارتها بالقدس

أعلن البيت الأبيض، أن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، سعى إلى إقناع الباراغواي بالإبقاء على سفارتها بإسرائيل في القدس وعدم إعادتها إلى تل أبيب.





يذكر أنه بعد أن دشّنت الباراغواي في أيار/مايو الماضي سفارتها في القدس، عدلت عن قرارها لتعلن الأربعاء إعادة السفارة مجددًا إلى تل أبيب، ما أثار غضب إسرائيل التي أغلقت سفارتها في أسونسيون.





وقد "شجّع نائب الرئيس الأميركي بقوّة، رئيس الباراغواي، ماريو عبده بينيتيز على تنفيذ التزام الباراغواي السابق بنقل السفارة إلى القدس، اعترافًا بالعلاقة التاريخية التي حافظت عليها البلاد مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة"، بحسب ما أفاد مكتب بنس.





وقال البيت الأبيض إنّ رئيس الباراغواي ردّ بأنّ بلاده ستبقى "شريكًا دائمًا لإسرائيل". وقد قرر الرجلان العمل من أجل حلّ للنزاع في الشرق الأوسط.





وتعهدت حكومة الباراغواي في البيان الذي أعلنت فيه عودة السفارة إلى تل أبيب، "المساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط".

رام الله - دنيا الوطن