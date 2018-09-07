ضبط 4500 سولار مهرب ومغشوش في الرام

اغلقت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبدعم ومساندة الاجهزة الأمنية فجر اليوم الجمعة، في بلدة الرام نقطتين عشوائيتين لبيع المحروقات، وضبطا 4500 لتر سولار مهرب ومغشوش وصادروا ماكنة للتعبئة.





وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية، انه بتعليمات وتوجيهات قيادة الأجهزة المختصة (الضابطة الجمركية والأمن الوقائي) وبمراقبة متواصلة وحثيثة لنقاط البيع العشوائية والمغشوشة وغير القانونية، تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي وبدعم ومساندة (الامن الوطني، المخابرات، الارتباط العسكري، الخدمات الطبية) فجر اليوم من ضبط الكمية المذكورة والمعدات، والتحفظ على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .





واشار البيان الى ان الحملات والمهمات متواصلة للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها، وسيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربة والمغشوشة لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة بالمركبات والآليات حيث ان عملية الخلط والغش تتم بمواد خطره وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين.





رام الله - دنيا الوطن