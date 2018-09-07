شؤون فلسطينية

ترامب يُقرّ بصعوبة التوصل إلى اتفاق سلام

ترامب يُقرّ بصعوبة التوصل إلى اتفاق سلام
رام الله - دنيا الوطن
ترامب يُقرّ بصعوبة التوصل إلى اتفاق سلام
وطن:  أقرّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنّ التوصّل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مهمة صعبة، وذلك بعد أن كان في الماضي أكثر تفاؤلاً.

وقال ترامب خلال مؤتمر عبر الهاتف مع عدد من الحاخامات لمناسبة احتفالات رأس السنة اليهودية “طوال حياتي، سمعتُ أنّ هذا أصعب اتفاق، وقد بدأت أعتقد أنه قد يكون كذلك”.

وأشار إلى أنّ صهره ومستشاره، جاريد كوشنر، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، يعملان بـ”جدّ”، مكرّرًا اقتناعه بأنه سينجح في هذا الملف الذي فشل فيه جميع أسلافه.

وقال ترامب “لقد حققنا تقدّمًا” وذلك في وقت تستمر القطيعة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ولم يتم تحديد أي موعد لتقديم عرض محتمل لخطة سلام.

وألغى الرئيس الأميركي في نهاية آب/أغسطس أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

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