الإعلام الإسرائيلي: الجيش ينفي تنفيذ أي هجوم في قطاع غزة





يذكر أن جيش الاحتلال الاسرائيلي، أعلن عن رفع حالة التأهب؛ خوفا من تنفيذ الفصائل الفلسطيني اي هجوم خلال مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم الجمعة.











ومن المقرر ان تشارك الجماهير الفلسطينية بفعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وحملت اسم (جمعة عائدون رغم أنف ترامب)، والتي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

رام الله - دنيا الوطننفى جيش الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، تنفيذه أي هجوم في قطاع غزة، بحسب ما نقله موقع (حدشوت 24) عن مصدر عسكري اسرائيلي.