الطيبي وأبو عرار يجتمعان برئيس الحزب الاشتراكي في البرلمان الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع أول أمس الأربعاء النائبان د. أحمد الطيبي وطلب أبو عرار - القائمة المشتركة، مع رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي دورو بولمان ونائبته هلينا فلنسيانو وذلك في مقر الحزب في البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
اجتمع أول أمس الأربعاء النائبان د. أحمد الطيبي وطلب أبو عرار - القائمة المشتركة، مع رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي دورو بولمان ونائبته هلينا فلنسيانو وذلك في مقر الحزب في البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وجاء هذا الاجتماع ضمن وفد القائمة المشتركة الذي يقوم بعقد عدة اجتماعات في هذه الأيام مع عدّة جهات ومؤسسات دوليّة في بروكسل ولوكسمبورغ بالتعاون مع مركز مساواة، ضمن المساعي الدوليّة ضد اقرار قانون القومية.
وتناول الاجتماع العديد من القضايا، على رأسها قانون القومية وقضايا الجماهير العربية وخاصة القرى غير المعترف بها في النقب.
بدورهما ندّدا، بولمان وفالنسيانود، بشدة بقانون القومية وبقرار ترحيل سكان الخان الأحمر، واشارا الى ان هناك حاجة مُلحّه لضغط دولي جاد على اسرائيل من اجل صون الحريات وتحقيق الديموقراطية الحقيقية.
والجدير بالذكر ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحركة العربيه للتغيير وقعا اتفاقية شراكة قبل اكثر من عام في بروكسل.
وتناول الاجتماع العديد من القضايا، على رأسها قانون القومية وقضايا الجماهير العربية وخاصة القرى غير المعترف بها في النقب.
بدورهما ندّدا، بولمان وفالنسيانود، بشدة بقانون القومية وبقرار ترحيل سكان الخان الأحمر، واشارا الى ان هناك حاجة مُلحّه لضغط دولي جاد على اسرائيل من اجل صون الحريات وتحقيق الديموقراطية الحقيقية.
والجدير بالذكر ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحركة العربيه للتغيير وقعا اتفاقية شراكة قبل اكثر من عام في بروكسل.
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