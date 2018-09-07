الطيبي وأبو عرار يجتمعان برئيس الحزب الاشتراكي في البرلمان الأوروبي

وجاء هذا الاجتماع ضمن وفد القائمة المشتركة الذي يقوم بعقد عدة اجتماعات في هذه الأيام مع عدّة جهات ومؤسسات دوليّة في بروكسل ولوكسمبورغ بالتعاون مع مركز مساواة، ضمن المساعي الدوليّة ضد اقرار قانون القومية.وتناول الاجتماع العديد من القضايا، على رأسها قانون القومية وقضايا الجماهير العربية وخاصة القرى غير المعترف بها في النقب.بدورهما ندّدا، بولمان وفالنسيانود، بشدة بقانون القومية وبقرار ترحيل سكان الخان الأحمر، واشارا الى ان هناك حاجة مُلحّه لضغط دولي جاد على اسرائيل من اجل صون الحريات وتحقيق الديموقراطية الحقيقية.والجدير بالذكر ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحركة العربيه للتغيير وقعا اتفاقية شراكة قبل اكثر من عام في بروكسل.