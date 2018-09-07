فيديو.. رئيس مجلس الخان الأحمر يُؤكد على صمود السكان في وجه الاحتلال













رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر، عيد الجهالين: "إنَّ سكان منطقة الخان الأحمر لنْ يغادروا أرضهم مهما حدث من انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي".وأضاف الجهالين: "إننا لن نترك أرضنا وسنبقى صامدين مهما حاول الاحتلال الإسرائيلي هدم المنازل، فهم يهدمون ونحنُ سنبني"، بحسب ما جاء على موقع قناة (الغد).وأشار الجهالين، إلى أنَّه قبلَ قرار المحكمة الإسرائيلية هو قرار سكان منطقة الخان الأحمر، لأنَّ هذه المحكمة الإسرائيلية هيَّ مَحكمة احتلال والقضاة الموجودين فيها مُستوطنين.ودعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قناصل عدد من الدول الأوروبية في القدس لزيارة التجمع البدوي في الخان الأحمر لإطلاعهم على خُطورة قرار دولة الاحتلال هدم التجمع وترحيل سكانه، حيث قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، رفض الالتماس بشأن قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس، ما يعني إخلاء وهدم القرية، ومنحت السلطات أسبوعا.