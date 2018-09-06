شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يرعى حفلات تكريم الطلبة المتفوقين بامتحان "الإنجاز" والجامعات في عدة محافظات الوطن

بنك فلسطين يرعى حفلات تكريم الطلبة المتفوقين بامتحان "الإنجاز" والجامعات في عدة محافظات الوطن
رام الله - دنيا الوطن
قدم بنك فلسطين رعايته الرئيسية لمجموعة من حفلات التكريم التي نظمت للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة "الانجاز" 2018، والتي جرى تنظيمها في كل من: مدينة الظاهرية شمال الخليل، ومحافظة جنين، وقرية كفر عين غربي مدينة رام الله، وفي مدينة يطا جنوبي محافظة الخليل، وفي بلدة نعلين غربي مدينة رام الله.

وشارك في حفلات التكريم الى جانب الطلاب المتفوقين، ممثلين عن البنك وحشود من الأهالي والمسؤولين ووجهاء القرى والبلدات الفلسطينية، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم، حيث شملت حفلات التكريم فعاليات ثقافية وفنية وعروض فلكلورية من التراث الفلسطيني.

ويأتي هذا الدعم الذي يقدمه البنك انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية التي يخصص لها البنك ما يقارب 5% من أرباحه السنوية للعمل على دعم القطاعات التنموية لا سيما التعليم والشباب والإبداع، فبنك فلسطين يؤمن دائماً بأن الشباب هم معول البناء والتطور المستمر وهم نفط فلسطين وثروتها للبناء المستقبلي. كما يعمل البنك على دعم الشباب والنشاطات التي تساهم في تعزيز الإبداع والإبتكار انسجاماً مع توجهاته لمواصلة طريق العلم والمعرفة على اعتبار أن العلم هو من أكثر الأدوات التي يمكن من خلالها تحدي الصعوبات، والمعيقات التي يواجهها شعبنا.

وانطلاقاً من كونه من أكبر المؤسسات المصرفية الفلسطينية التي قامت بتوظيف الخريجين خلال الخمسة أعوام الماضية، فقد عمل البنك على دعم ريادة الاعمال في فلسطين، وتجهيز بيئة مناسبة ومحفزة لرواد الأعمال الشباب، فهؤلاء الشباب هم بناة فلسطين وعلمهم أملها في الازدهار والتطور لوضع فلسطين على خارطة العلوم المتقدمة.

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