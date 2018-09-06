الحكومة اليمنية تمهل الحوثيين 24 ساعة لحضور محادثات جنيف

رام الله - دنيا الوطنأمهلت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، وفداً من الحوثيين، 24 ساعة للحضور إلى محادثات السلام في جنيف.وجاء إعلان الحكومة بعد أن رفض وفد الحوثيين الذي لا زال في العاصمة اليمنية صنعاء، المشاركة في المحادثات، حتى تلبي الأمم المتحدة مجموعة شروط، منها نقل جرحى من مقاتلي الحوثيين إلى عُمان للعلاج، وضمان عودة وفدهم إلى البلاد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكان وفد الحكومة اليمنية في جنيف أعلن سابقا إعادة النظر في المشاركة بالمحادثات حال عدم وصول وفد الحوثيين اليوم.فيما أفاد مراسل (روسيا اليوم) بأن ثمة معلومات عن مغادرة الوفد الحوثي مطار صنعاء إلى مسقط. ونقل المراسل عن مصدر في وفد الحوثيين قوله: "ما زلنا بانتظار تصريح الطائرة من قبل التحالف (العربي)".من جهته، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن أمله في حضور الوفد الحوثي إلى جنيف.وفي بيان صحفي تم إرساله إلى وسائل الإعلام، قال غريفيث إنه "يأمل في أن يرى وفد صنعاء حاضرا في جنيف للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام". كما أكد الدبلوماسي الأممي أنه سيواصل جهوده "لتجاوز العوائق لتمكين المشاورات من المضي قدما".وفي وقت سابق من الخميس، نقلت روسيا اليوم عن مصدر في وفد الحكومة اليمنية المفاوض في جنيف قوله: "إن كل الاحتمالات واردة، بما فيها عودة الوفد الحكومي إلى اليمن، بسبب عدم حضور وفد صنعاء لغاية اليوم".