اللواء أبو نعيم يتنازل عن قضية قانونية ضد جمعية أساتذة الجامعات





رام الله - دنيا الوطنأعلن إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن انتهاء قضية جميعة أساتذة الجامعات، بعد أن تنازل اللواء توفيق أبو نعيم قائد قوى الأمن الوطني، عن حقه القانوني في القضية.وكانت قوى الأمن في غزة، أوقفت الدكتور أيوب عثمان، رئيس الجمعية، بعد إصداره بيان، انتقد فيه اللواء أبو نعيم؛ لقيام الأمن بالتعدي على مقر للجمعية في مدينة الزهراء، بهدف حفر وتمديد خطوط مياه ومجاري للمستشفى الميداني المغربي، بحسب بيان لعائلته.وأكد البزم في تصريح له عبر صفحته الشخصية في موقع (فيسبوك)، إنتهاء القضية، بعد تدخل الدكتور عطا الله أبو السبح رئيس مجمع اللغة العربية، والدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية.