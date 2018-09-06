مصرع ثلاثة أشخاص في بنك بمدينة سينسيناتي الأمريكية والشرطة تقتل المنفذ

رام الله - دنيا الوطنلقي ثلاثة أشخاص على الاقل مصرعهم، مساء اليوم الخميس، بعد أن فتح مسلح النار، داخل بنك في وسط مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية، فيما أصاب آخرين، وذلك قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلا.وقال إليوت آيزيك رئيس شرطة سينسيناتي في مؤتمر صحفي: "إن المهاجم بدأ بإطلاق النار داخل مجمع البنك فيفث ثيرد قرب فاونتين سكوير"، مضيفا: "إن المسلح دخل الردهة بعد ذلك، حيث تبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة"، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).وقال جون كرانلي عمدة سينسيناتي للصحفيين: "إن من قتلهم المسلح أو أصابهم ضحايا أبرياء فيما يبدو"، مضيفا: "الشرطة وصلت إلى المكان خلال ثوان".وقال بي.جي سيتينفيلد العضو بمجلس بلدية المدينة: "لم يتضح بعد دافع المهاجم".وقال شهود لصحيفة (سينسيناتي إنكوايرار): "جرى إطلاق أكثر من عشر رصاصات".