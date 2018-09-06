دولي

مصرع ثلاثة أشخاص في بنك بمدينة سينسيناتي الأمريكية والشرطة تقتل المنفذ

مصرع ثلاثة أشخاص في بنك بمدينة سينسيناتي الأمريكية والشرطة تقتل المنفذ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة أشخاص على الاقل مصرعهم، مساء اليوم الخميس، بعد أن فتح مسلح النار، داخل بنك في وسط مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية، فيما أصاب آخرين، وذلك قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلا.

وقال إليوت آيزيك رئيس شرطة سينسيناتي في مؤتمر صحفي: "إن المهاجم بدأ بإطلاق النار داخل مجمع البنك فيفث ثيرد قرب فاونتين سكوير"، مضيفا: "إن المسلح دخل الردهة بعد ذلك، حيث تبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة"، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).

وقال جون كرانلي عمدة سينسيناتي للصحفيين: "إن من قتلهم المسلح أو أصابهم ضحايا أبرياء فيما يبدو"، مضيفا: "الشرطة وصلت إلى المكان خلال ثوان".

وقال بي.جي سيتينفيلد العضو بمجلس بلدية المدينة: "لم يتضح بعد دافع المهاجم".

وقال شهود لصحيفة (سينسيناتي إنكوايرار): "جرى إطلاق أكثر من عشر رصاصات".

أخبار ذات صلة

استطلاع: 47% من الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين.. 45% يؤيدون التهدئة

استطلاع: 47% من الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين.. 45% يؤيدون التهدئة

استطلاع: (الليكود) يحصل على 36 مقعداً بالانتخابات المُقبلة

استطلاع: (الليكود) يحصل على 36 مقعداً بالانتخابات المُقبلة

منع ملك بلجيكا السابق وزوجته من دخول نادٍ ليلي بسبب &#34;الشورت&#34;

منع ملك بلجيكا السابق وزوجته من دخول نادٍ ليلي بسبب "الشورت"

ظريف: ترامب يعتزم استغلال رئاسته لجلسة مجلس الأمن في انتقاد إيران

ظريف: ترامب يعتزم استغلال رئاسته لجلسة مجلس الأمن في انتقاد إيران

ترامب يُغرد بكلمة واحدة &#34;الخيانة&#34;

ترامب يُغرد بكلمة واحدة "الخيانة"

ترامب يُهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية في نهاية الشهر الجاري

ترامب يُهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية في نهاية الشهر الجاري

ترامب عن مقابلة روحاني في الأمم المتحدة: كل شيء ممكن

ترامب عن مقابلة روحاني في الأمم المتحدة: كل شيء ممكن

نشطاء يتظاهرون ضد لقاء دعت له السفارة الأميركية في القدس

نشطاء يتظاهرون ضد لقاء دعت له السفارة الأميركية في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

ضبط مشتل مخدرات ضخم في قرية الزعيّم شمال شرق القدس

ضبط مشتل مخدرات ضخم في قرية الزعيّم شمال شرق القدس

الحساينة يضع حجر الأساس لمستشفى الرئيس محمود عباس للولادة في مجمع الشفاء الطبي

الحساينة يضع حجر الأساس لمستشفى الرئيس محمود عباس للولادة في مجمع الشفاء الطبي

فتح: نضالات الحركة الأسيرة منارة تُضيء الطريق أمام شعبنا

فتح: نضالات الحركة الأسيرة منارة تُضيء الطريق أمام شعبنا

الرئيس يستقبل فرقة الفنون الشعبية التابعة لجامعة الاستقلال

الرئيس يستقبل فرقة الفنون الشعبية التابعة لجامعة الاستقلال

وزير العدل: البرازيل من أشد المساندين لشعبنا وقضيتنا العادلة في كافة المجالات

وزير العدل: البرازيل من أشد المساندين لشعبنا وقضيتنا العادلة في كافة المجالات

&#34;دنيا الوطن&#34; و&#34;نت ستريم&#34; يوقعان اتفاقية لبث دوري الوطنية موبايل الممتاز

"دنيا الوطن" و"نت ستريم" يوقعان اتفاقية لبث دوري الوطنية موبايل الممتاز

أبو شهلا يبحث سبل التعاون مع ممثل سيريلانكا لدى فلسطين

أبو شهلا يبحث سبل التعاون مع ممثل سيريلانكا لدى فلسطين

الجامعة العربية: قرار الباراغواي خطوة في الطريق الصحيح

الجامعة العربية: قرار الباراغواي خطوة في الطريق الصحيح

منوعات

تعرف على أشهر 8 علاقات عاطفية غريبة تمت من أجل المال فقط

تعرف على أشهر 8 علاقات عاطفية غريبة تمت من أجل المال فقط

شيرين عبدالوهاب تثير الشكوك بصورة نشرتها بالخطأ ثم حذفتها.. شاهدها

شيرين عبدالوهاب تثير الشكوك بصورة نشرتها بالخطأ ثم حذفتها.. شاهدها

ليس امرأة أخرى.. السبب الحقيقي لانفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا يُكشف لأول مرة

ليس امرأة أخرى.. السبب الحقيقي لانفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا يُكشف لأول مرة

الفنانة الكويتية أمل عباس تطلب مساعدة مادية من جمهورها بسبب وضعها الصحي الحرج

الفنانة الكويتية أمل عباس تطلب مساعدة مادية من جمهورها بسبب وضعها الصحي الحرج

&#34;ميا خليفة&#34; تتصدر مظاهرات البصرة العراقية دون علمها

"ميا خليفة" تتصدر مظاهرات البصرة العراقية دون علمها

شخصية كاظم الساهر الحقيقية تجلت بعد تعرضه لموقف مُحرج على المسرح مع فتاة

شخصية كاظم الساهر الحقيقية تجلت بعد تعرضه لموقف مُحرج على المسرح مع فتاة

&#34;مزهزهة.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية &#34;نفسها&#34; من جديد

"مزهزهة.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية "نفسها" من جديد

والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

محمد عسّاف: زواجي &#34;مؤجّل&#34; رغم الضّغوط

محمد عسّاف: زواجي "مؤجّل" رغم الضّغوط

عربي

فرنسا تحتجز عشرات الجزائريين بسبب &#34;الكوليرا&#34;

فرنسا تحتجز عشرات الجزائريين بسبب "الكوليرا"

لأول مرة.. نساء غير محجبات على غلاف مجلة الأزهر

لأول مرة.. نساء غير محجبات على غلاف مجلة الأزهر

انتهاء أزمة طائرة &#34;الإمارات&#34; المحتجزة في نيويورك

انتهاء أزمة طائرة "الإمارات" المحتجزة في نيويورك

المصريون يقاطعون الخضراوات والفاكهة: (خليها تحمض).. والدولة تخفض الأسعار

المصريون يقاطعون الخضراوات والفاكهة: (خليها تحمض).. والدولة تخفض الأسعار