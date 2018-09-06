شؤون فلسطينية

ضبط مشتل مخدرات ضخم في قرية الزعيّم شمال شرق القدس

ضبط مشتل مخدرات ضخم في قرية الزعيّم شمال شرق القدس
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة الفلسطينية بمساندة الأمن الوطني اليوم الخميس، مشتلا ضخما لزراعة الأشتال المخدرة في قرية الزعيّم شمال شرق القدس .

وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "وفقا لمعلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد بوجود مزروعات يشتبه بها في قرية الزعيّم، تحركت على الفور قوات مشتركة من الشرطة والأمن الوطني للمكان، وأثناء عملية التفتيش، بعد استصدار إذن تفتيش من النيابة، تبين وجود مشتل ضخم في أرض زراعية مزروعة بأشجار العنب ومحاطه بغطاء بلاستيكي للتمويه".

واضاف: "إن القوة قامت بجمع الاشتال وتبين وجود 957 شتله يشتبه بأن تكون أشتال القنب الهندي المهجن (الهابدرو) بداخله تراوحت اطوالها ما بين 10 سم الى 200 سم وقبضت القوة على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم برعايتهم لهذه الأشتال، وتم التحرز على المضبوطات وتوقيف الأشخاص لحين إحالتهم للنيابة العامة".





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ضبط مشتل مخدرات ضخم في قرية الزعيّم شمال شرق القدس

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