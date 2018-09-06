أعضاء بالكونجرس يطالبون الإدارة الأميركية بضرورة استمرار دعم (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام، اليوم الخميس: "إن 10 من أعضاء الكونغرس الأميركي، طالبوا وزير الخارجية الأميركي بضرورة استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كون الوكالة شكلت بقرار أممي ولا يحق لأحد تفكيكها".وبحسب وسائل الإعلام، فإن هؤلاء الأعضاء، وقعوا على رسالة موجهة إلى ترامب، مفادها بأن توقف إدارته عن تمويل (أونروا) قد يؤدي إلى أزمة إنسانية، ويتسبب في تدهور أمني، وفقاً لما جاء على موقع وكالة (وفا).وأشارت إلى أن الرسالة، طالبت ترامب بضرورة مراجعة قراره باعتباره قراراً كارثياً على مصير أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة الشرق الأوسط .