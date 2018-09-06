مهاجماً الرئيس عباس.. البردويل: انتهى الأمل بالمصالحة والسلطة تُفشل جهود مصر للتهدئة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل: إن الأمل في المصالحة مع حركة فتح انتهى، مشدداً على أن حركته ستتمكن من كسر الحصار عن قطاع غزة.





وهاجم البردويل، في لقاء له عبر قناة (الأقصى) الفضائية، الرئيس محمود عباس، قائلاً: "الرئيس عباس يريد تمكين الاحتلال في غزة، والجهود المصرية لرفع الحصار عن قطاع غزة، أفشلت بواسطته، كما أن السلطة ترفض كل مباحثات الفصائل لإنهاء الحصار".





وأضاف: "الرئيس أبو مازن يربط رفع الحصار عن غزة بصفقة القرن، والسلطة الفلسطينية مشاركة في (صفقة القرن) التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية"، حسب تعبيره.









وشدد على أن حركته مستعدة للانتخابات بكافة مستوياتها، قائلاً: "الشعب الفلسطيني من خلال استطلاعات رأي محايدة، يريد فض ووقف الاشتباك مقابل فك الحصار".



وأوضح البردويل، أن حماس تعمل بالتوازي في قضيتي التهدئة و المصالحة الفلسطينية، متابعاً: "المصريون يدركون أنه لا مجال للمصالحة بهذا الشكل الذي تريده حركة فتح".ولفت البردويل إلى أن المقاومة الفلسطينية، تدير المرحلة عن طريق غرفة عمليات مشتركة، مؤكداً أن الحصار سينكسر رغم رفض السلطة الفلسطينية، وأن حركته تملك أوراقاً لتحقيق ذلك.