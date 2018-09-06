الرئيس الإسرائيلي: الحرب المقبلة مع غزة مختلفة وأكثر صعوبة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أن المعركة المقبلة مع غزة في حال فرضت علينا، ستكون مختلفة، وأكثر قسوة وصعوبة من الحروب الماضية.وذكر موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن ريفلين أجرى زيارة تجوالية على الحدود مع قطاع غزة، حيث التقى مع جنود فرقة غزة واحتفل معهم بمناسبة رأس السنة العبرية.وأضاف خلال زيارة مع رؤساء السلطات المحلية في غلاف غزة مثنياً عليهم: "أنتم لستم غلاف غزة، بل غلاف إسرائيل".