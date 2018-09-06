إغلاقات عديدة لمناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الأعياد اليهودية

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، بدءاً من يوم السبت 8/9/2018 (ليلة السبت صباح الأحد) على أن يتم العودة للوضع السابق يوم 11/9/2018 (ليلة الثلاثاء صباح الأربعاء) وذلك بسبب "عطلة رأس السنة العبرية".كما أعلن المتحدث، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، بدءاً من يوم الاثنين 17/9/2018 (ليلة الاثنين صباح الثلاثاء) على أن يتم العودة للوضع السابق يوم 19/9/2018 (ليلة الأربعاء صباح الخميس) وذلك بسبب "عطلة عيد الغفران".وأضاف المتحدث باسم الجيش، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بدءاً من يوم السبت 22/9/2018 (ليلة السبت صباح الأحد) على أن يتم العودة للوضع السابق يوم 1/10/2018 (ليلة الاثنين صباح الثلاثاء) وذلك بسبب "عطلة عيد السوكوت"، وسيتم رفع الإغلاق عن مناطق الضفة فقط منتصف هذه العطلة من 25/9 إلى 28/9/2018.