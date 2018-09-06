إغلاقات عديدة لمناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الأعياد اليهودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، بدءاً من يوم السبت 8/9/2018 (ليلة السبت صباح الأحد) على أن يتم العودة للوضع السابق يوم 11/9/2018 (ليلة الثلاثاء صباح الأربعاء) وذلك بسبب "عطلة رأس السنة العبرية".
كما أعلن المتحدث، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، بدءاً من يوم الاثنين 17/9/2018 (ليلة الاثنين صباح الثلاثاء) على أن يتم العودة للوضع السابق يوم 19/9/2018 (ليلة الأربعاء صباح الخميس) وذلك بسبب "عطلة عيد الغفران".
وأضاف المتحدث باسم الجيش، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بدءاً من يوم السبت 22/9/2018 (ليلة السبت صباح الأحد) على أن يتم العودة للوضع السابق يوم 1/10/2018 (ليلة الاثنين صباح الثلاثاء) وذلك بسبب "عطلة عيد السوكوت"، وسيتم رفع الإغلاق عن مناطق الضفة فقط منتصف هذه العطلة من 25/9 إلى 28/9/2018.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، بدءاً من يوم السبت 8/9/2018 (ليلة السبت صباح الأحد) على أن يتم العودة للوضع السابق يوم 11/9/2018 (ليلة الثلاثاء صباح الأربعاء) وذلك بسبب "عطلة رأس السنة العبرية".
كما أعلن المتحدث، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، بدءاً من يوم الاثنين 17/9/2018 (ليلة الاثنين صباح الثلاثاء) على أن يتم العودة للوضع السابق يوم 19/9/2018 (ليلة الأربعاء صباح الخميس) وذلك بسبب "عطلة عيد الغفران".
وأضاف المتحدث باسم الجيش، أنه سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بدءاً من يوم السبت 22/9/2018 (ليلة السبت صباح الأحد) على أن يتم العودة للوضع السابق يوم 1/10/2018 (ليلة الاثنين صباح الثلاثاء) وذلك بسبب "عطلة عيد السوكوت"، وسيتم رفع الإغلاق عن مناطق الضفة فقط منتصف هذه العطلة من 25/9 إلى 28/9/2018.
التعليقات