الحساينة يضع حجر الأساس لمستشفى الرئيس محمود عباس للولادة في مجمع الشفاء الطبي

وقال الوزير الحساينة خلال مراسم وضع حجر الأساس أتقدم بالشكر والتقدير باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس وباسم رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله، من الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومن الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق على تمويل بناء هذا المستشفى الهام.وثمن الوزير الحساينة جهود الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والشيخ صباح الأحمد الصباح وكافة العاملين ومدير العمليات السيد مروان الغانم على جهودهم في إنجاح مشاريع اعمار غزة ، مثنيا على جهود الطواقم المشاركة في انجار هذا المستشفى من الفريق الوطني ووزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة والمكتب الاستشاري .وقال الوزير الحساينة نعلن اليوم الانطلاق والبدء الفعلي لتنفيذ مشروع انشاء وتشطيب مبنى الولادة في مجمع الشفاء الطبي ونطلق اسم الرئيس محمود عباس على هذا الصرح الطبي، مؤكد على الإصرار والسير نحو استكمال مسيرة الاعمار والبناء رغم ما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني من حصار متواصل .وأضاف الوزير الحساينة هذا المشروع الحيوي جاء بتمويل كريم من دولة الكويت الشقيقة وهي من أهم الدول التي بذلت جهودا ملموسة في عملية إعادة اعمار قطاع غزة.