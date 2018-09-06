شؤون فلسطينية

(أونروا): سنضطر لتخفيض ميزانية التعليم والصحة بغزة لدعم برنامج الغذاء

(أونروا): سنضطر لتخفيض ميزانية التعليم والصحة بغزة لدعم برنامج الغذاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (كان) الإسرائيلي، عن مصادر في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قولها: "سنضطر لتخفيض ميزانية التعليم والصحة في قطاع غزة، وتحويل جزء من المبالغ الخاصة بتلك البرامج لدعم الغذاء؛ من أجل منع المجاعة في القطاع".

بدوره، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة (أونروا)، في حديث له عبر فضائية (الأقصى)، أن الوكالة قررت تخصيص جزء من مزيانيتها العامة لدعم برنامج الغذاء؛ لمنع حدود مجاعة في غزة، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، وقف برنامج الطوارئ.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت بشكل رسمي وقف تمويلها لوكالة (أونروا) بشكل كامل، مما سيؤثر سلباً على خمسة ملايين لاجئ في كافة مناطق عمليات الوكالة.

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