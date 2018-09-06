(أونروا): سنضطر لتخفيض ميزانية التعليم والصحة بغزة لدعم برنامج الغذاء





يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت بشكل رسمي وقف تمويلها لوكالة (أونروا) بشكل كامل، مما سيؤثر سلباً على خمسة ملايين لاجئ في كافة مناطق عمليات الوكالة.

بدوره، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة (أونروا)، في حديث له عبر فضائية (الأقصى)، أن الوكالة قررت تخصيص جزء من مزيانيتها العامة لدعم برنامج الغذاء؛ لمنع حدود مجاعة في غزة، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، وقف برنامج الطوارئ.