جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب شرقي القطاع.. وهذا السبب





هذا ومن المقرر، أن تشارك الجماهير الفلسطينية غداً الجمعة، في فعاليات مسيرة العودة، والتي تحمل اسم "جمعة عائدون رغم أنف ترامب) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد أعلنت في وقت سابق، أن فعاليات مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ستحمل اسم (عائدون رغم أنف ترامب)، مؤكدة على اسمرارية الفعاليات وشعبيتها.

بدوره، قال موقع (كان) الإسرائيلي: "حماس قررت تصعيد وتيرة المظاهرات على السياج الفاصل شرقي قطاع غزة غداً الجمعة".