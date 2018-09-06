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شؤون فلسطينية

فتح: نضالات الحركة الأسيرة منارة تضيء الطريق أمام شعبنا

فتح: نضالات الحركة الأسيرة منارة تضيء الطريق أمام شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم حركة فتح الدكتور عاطف أبو سيف، على ألتزام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بالعمل من أجل إطلاق سراح كافة أسرانا البواسل، دعم كافة نضالات الحركة الأسيرة.

جاء ذلك عقب وقفة تضامنية نظمتها قيادة الحركة في إقليم شمال قطاع غزة المفوضية الأسرى في الحركة أمام منزل الأسير عمران هاشم الخطيب في مخيم جباليا الذي يخوض إضرابا عن الطعام لليوم ٥٣ على التوالي.

وقال أبو سيف، إن الحركة الأسيرة تقدم يوماً بعد آخر دروساً نضالية عامة وتسطر ملاحم بطولية في تصديها  لسياسات إدارة السجون مشددا على ضرورة الالتفاف الشعبي والاسناد الجماهيري اتصالات أسرانا البواسل وإن نضالات الحركة الأسيرة منارة تضيء الطريق أمام شعبنا.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية أخذت على عاتقها مهمة إطلاق سراح الأسري وأنها تضع قضيتهم على رأس القضايا الكفاحية واثبتت التجارب منذ إطلاق سراح أول اسير فلسطيني في عملية تبادل بطولية حتى إطلاق سراح الدفعة الثالثة مرورا بأكبر عملية تبادل تمت وقادتها فتح في ثمانينات القرن العشرين ان فتح هي الوفية والمؤتمنة على عهود الأسرى الحريصة على حرية ابطالنا الأسرى.

وقدم ابو سيف التحية الأسير البطل ابن الفتح عمران هاشم الخطيب الذي يمضي ٤ مؤبدات في باستيلات البطولة مؤكدة أن فتح كلها مجموع أبناء شعبنا في الوطن والشتات تقاتل معه في معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها بعزة وكبرياء.

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