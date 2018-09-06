الرئيس يستقبل فرقة الفنون الشعبية التابعة لجامعة الاستقلال

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، فرقة الفنون الشعبية التابعة لجامعة الاستقلال، بحضور رئيس مجلس الأمناء عضو الّلجنة المركزية الّلواء توفيق الطيراوي، وأعضاء اللجنة المركزية الدكتور صائب عريقات والسيد عزام الأحمد.وأشاد الرئيس بمستوى الفرقة، وعملها الذي يهدف إلى حماية الموروث الموسيقي الفلسطيني، مثمنا دور الشباب في إبراز القضية الفلسطينية في العالم أجمع، ونقل معاناة شعبنا.وأضاف الرئيس بأنّه من أشد المعجبين بفرقة الاستقلال وبما تقدّمه من رسالة فنيّة هادفة من خلال تمثيل فلسطين في كلّ المحافل الدوليّة.ومن جانبه شرح مدير فرقة جامعة الاستقلال للفنون محمد قنداح لمحة عن الفرقه وتأسيسها ورسالتها الوطنية وأهم عروضها، كما قدم هدايا تذكارية ووسام جامعة الاستقلال للرئيس.