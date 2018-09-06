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شؤون فلسطينية

رسالة من عائلة أسير إسرائيلي إلى السنوار.. هذا ما جاء فيها

رسالة من عائلة أسير إسرائيلي إلى السنوار.. هذا ما جاء فيها
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت عائلة الأسير الإسرائيلي في قطاع غزة "أفيرا منغيستو"، اليوم الخميس، رسالة إلى رئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار.

وقال شقيق "أفيرا منغيستو" خلال مؤتمر صحافي في القدس: "رسالتي إلى قائد حماس في غزة يحيى السنوار أقول له أن يتصرف كإنسان، وأن ينظر إلى الحالة العقلية لشقيقي أفيرا".

وأضاف: أطالب السنوار، أن يراعي حالة أسرتنا ويفرج عنه وعن هشام السيد (أسير إسرائيلي آخر)"، مضيفاً: "في غضون ساعتين يمكن أن تنتهي معاناة استمرت أربع سنوات".

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