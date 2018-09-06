رسالة من عائلة أسير إسرائيلي إلى السنوار.. هذا ما جاء فيها





وأضاف: أطالب السنوار، أن يراعي حالة أسرتنا ويفرج عنه وعن هشام السيد (أسير إسرائيلي آخر)"، مضيفاً: "في غضون ساعتين يمكن أن تنتهي معاناة استمرت أربع سنوات".

رام الله - دنيا الوطنوجهت عائلة الأسير الإسرائيلي في قطاع غزة "أفيرا منغيستو"، اليوم الخميس، رسالة إلى رئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار.وقال شقيق "أفيرا منغيستو" خلال مؤتمر صحافي في القدس: "رسالتي إلى قائد حماس في غزة يحيى السنوار أقول له أن يتصرف كإنسان، وأن ينظر إلى الحالة العقلية لشقيقي أفيرا".