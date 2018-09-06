"دنيا الوطن" و"نتم ستريم" يوقعان اتفاقية لبث دوري الوطنية موبايل الممتاز

وقعت "دنيا الوطن" مع شركة "نت ستريم" لخدمات الإنترنت، الخميس، اتفاقية تعاون لبث مباريات دوري الوطنية موبايل الممتاز.







وجاءت الاتفاقية، من أجل توفير نت ستريم الانترنت لـ "دنيا الوطن" لإطلاق البث المباشر لمباريات الدوري اعتباراً من يوم السبت المقبل.







وتبدأ "دنيا الوطن" السبت بث أولى مباريات دوري الوطنية موبايل الممتاز، حيث يأتي التعاون مع شركة الانترنت استكمالاً لجهود الشركة و"دنيا الوطن" في العام الماضي.























رام الله - دنيا الوطن