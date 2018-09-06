معهد إسرائيلي يقرر تقديم شكوى ضد هنية أمام الجنايات الدولية





ودعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في نيسان/أبريل الماضي إلى إنهاء العنف في قطاع غزة، لافتةً إلى أن مكتبها سيجري تحقيقا مبدئيا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، وأنها تراقب الأحداث هناك عن كثب.

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة الإسرائيلية السابعة، إن معهد القدس للعدالة الاسرائيلي، قرر تقديم شكوى رسمية ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.وأوضحت القناة، أن الإدارة القانونية في معهد القدس للعدالة الاسرائيلي قرر تقديم شكوى ضد هنية امام محكمة الجنايات الدولية، لافتةً إلى أن المعهد سيتهم في شكواه هنية باستخدام الأطفال لأغراض الحرب وارتكاب جرائم حرب بحقهم.وقال مدير الدائرة القانونية بالمركز "أوري مراد" إنهم "سيطالبون بفتح تحقيق كامل ضد هنية لدوره في استغلال الأطفال بالعمليات القتالية وهو ما يندرج ضمن جرائم الحرب".وقالت بنسودا في بيان صادر عن المحكمة في لاهاي: "يجب أن يتوقف استخدام العنف وكل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف بما فيها إصدار الأمر أو الطلب أو التشجيع أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم، ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية قابل لمقاضاته أمام المحكمة".