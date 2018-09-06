شؤون فلسطينية

أبو شهلا يبحث سبل التعاون مع ممثل سيريلانكا لدى فلسطين

أبو شهلا يبحث سبل التعاون مع ممثل سيريلانكا لدى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا مع ممثل سيريلانكا لدى دولة فلسطين م. فوزان أنور، اليوم، سبل وامكانيات التعاون في مجالي التشغيل والتدريب المهني واطلعه على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. 

جاء ذلك بحضور أمين المطور الوكيل المساعد، ونضال عايش مدير عام الادارة العامة للتدريب المهني، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وسوسن أبو شنب مدير دائرة البرامج في الإدارة العامة للتدريب المهني، في مقر الوزارة.
وقال ابو شهلا أن فلسطين تعاني من معدلات بطالة عالية حيث أن هناك 420 ألف عاطل عن العمل خاصة في صفوف الشباب و320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، وذلك نتيجة لضعف الاقتصاد الفلسطيني وعدم قدرته على توليد فرص عمل جديدة وكافية، وكذلك عدم القدرة على إحداث تنمية اقتصادية بسبب إجراءات الاحتلال الاسرائيلي وسيطرته على الموارد الطبيعية الفلسطينية ومنعنا من الاستثمار في المنطقة المصنفة (ج).

وأضاف أبو شهلا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني بكافة مكوناتها، باعتبار أن التدريب المهني هو احدى التدخلات للحد من البطالة المتزايده، وأضاف أن الحكومة والوزارة تدعمان وتشجعان الشباب الرياديين بتوفير القروض الدواره بفائدة لا تتجاوز 5% وفترة سماح تصل إلى سنة من أجل إقامة مشاريعهم الخاصة وتدريبهم على ادارتها لضمان نجاحها وتشغيل آخرين.

من جهته، أبدى الممثل فوزان تفهما للظروف التي يعيشها حاليا الفلسطينينون، وقال اننا سنعمل على توجيه دعوة رسمية لوفد من وزارة العمل لزيارة سيريلانكا لتعزيز التعاون والاطلاع على الخبرة السيريلانكية.

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