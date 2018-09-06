شؤون فلسطينية

الحمدالله: لن نتهاون مع من يمس حياة المواطنين ولا أحد فوق القانون

الحمدالله: لن نتهاون مع من يمس حياة المواطنين ولا أحد فوق القانون
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، على أن المؤسسة الأمنية لن تتهاون مع أي أحد يمس أمن المواطنين أو يعتدي على حقوقهم، مجدداً التأكيد على أن لا أحد فوق القانون.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية، اليوم الخميس، في مقر وزارة الداخلية برام الله، لبحث آخر التطورات الأمنية في مختلف المحافظات، واطلع على آخر التقارير الميدانية.

وأشاد الحمد الله، بجهود أفراد وضباط قوى الأمن في توفير الأمن المواطنين، والتطور المستمر في أدائهم لعملهم، والإنجازات التي يحققونها في مختلف القضايا.

واستمع رئيس الوزراء من خلال رؤساء الأمن إلى الجهود الميدانية المستمرة في حماية أمن المواطنين، وفرض النظام العام وسيادة القانون، والقبض على الخارجين عن القانون وتسليمهم للعدالة، خاصة مرتكبي جرائم القتل ومروجي المخدرات.

وأكد الحمد الله، أن ثقة المواطنين والتفافهم حول عمل المؤسسة الأمنية، صمام الأمان لتكريس السلم الأهلي، ومحاربة كافة اشكال الجريمة والابتزاز والانفلات الأمني.

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