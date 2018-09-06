شؤون فلسطينية

بشارة: القرار الأمريكي بوقف الدعم للأونروا غير عقلاني وغير إنساني

بشارة: القرار الأمريكي بوقف الدعم للأونروا غير عقلاني وغير إنساني
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير المالية والتخطيط شكري بشارة اليوم الخميس في مقر مكتبه في رام الله وزير تنويع التجارة الدولية الكندية السيد “جيم كار”.

في بداية اللقاء رحب الوزير بشارة بالضيف والوفد المرافق له معبراً عن شكره العميق لدعم حكومة وشعب كندا المستمر منذ العام 1993.

وثمّن الوزير بشارة تركيز حكومة كندا على القطاعات الهامة والتي تصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن الفلسطيني، خاصة اهتمام كندا في دعم قطاعات محورية كالعدالة والأمن، ودعم الاقتصاد الحيوي والمتنوع، والمنشآت الصغيرة.

وأكد الوزير بشارة على أهمية الاستفادة وتحويل الخبرات الكندية في قطاعات تتميز دولة كندا بها مثل قطاع الصحة، والشؤون الاجتماعية، والنقل والمواصلات، وتشجيع الاستثمار.

وعبّر الوزير بشارة عن إعجابه بمستوى التعليم في الجامعات الكندية، وطلب من الوزير الكندي أن توفر دولة كندا رزمة من البعثات والمنح للطلاب الفلسطينيين.

كما وأعطى الوزير بشارة صورة واضحة عن التحديات الاقتصادية والمالية الجسيمة التي يتم التعامل معها في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.


وانتقد الوزير بشارة بشدة القرار الأمريكي الذي وصفه بغير العقلاني وغير الإنساني فيما يخص وقف الدعم للأونروا وناشد حكومة كندا أن تلعب دوراً هاماً في تعويض هذا الدعم حتى لو كان جزئياً.

بدوره عبر وزير كندا “جيم كار” عن اعجابه بالعلاقة الإيجابية والتنسيق الشديد الذي تتمتع به الحكومة الفلسطينية مع القطاع الخاص، مؤكداً على استمرار مساعدة كندا لتمكين المؤسسات الفلسطينية ودعم مبدأ حل الدولتين.

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