شؤون فلسطينية

غنيم: اليوم الانطلاقة الحقيقة للبدء في تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية

غنيم: اليوم الانطلاقة الحقيقة للبدء في تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم مع السيد كارلو باتشيني المستشار الدولي لشركة لوتي الاتفاقية الخاصة بالعقد الاستشاري للاشراف على الاعمال المكملة لمحطة التحلية المركزية والهادفة الى تحسين خدمة المياه لقطاع غزة وتحديدا منطقة الجنوب، والممول من قبل الحكومة الكويتية ضمن الاتفاقية المالية الموقعة معها والتي يتم تنفيذها عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبالغة قيمتها المالية 60 مليون دولار .

وتتضمن الاتفاقية في بنودها الاشراف على تنفيذ مشروعين هامين ضمن مشاريع الاعمال المكملةلمحطة التحلية المركزية وهما انشاء الناقل الجنوبي بكامل مكوناته التي تشتمل على انشاء خزانات مياه ومحطات رفع بالاضافة الى محطة الضخ المركزية ليخدم المشروع محافظتي رفح وخانيونس والبالغ عدد سكانهما 600 الف نسمة.

والمشروع الاخر تنفيذ اعمال تطوير وصلة المياه الإضافية في الجنوب التي سيتم التزود من خلال مشروع قناة البحرين بالمياه حيث تم  تخصيص 10 مليون متر مكعب لقطاع غزة ، منها 5 مليون منها لتزويد محافظتي خانيونس والوسطى .

وأكد الوزير غنيم في هذا السياق ان تنفيذ هذه المشاريع يعتبر الانطلاقة الحقيقة للبدء في تنفيذ مكونات برنامج محطة التحلية المركزية بعد الانتهاء من مؤتمر المانحين في شهر آذار الماضي والذي تمكنا من خلاله تأمين 565 مليون دولار، فاليوم نحن نتحدث عن أعمال على ارض الواقع وليس مجرد الحديث عن أرقام، مختتما ان تخطيط وتنفيذ هذه الاعمال يأتي ضمن سياسة الحكومة الفلسطينية الهادفة الى توفير الخدمات لكافة المواطنين في مختلف اماكن تواجدهم.

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