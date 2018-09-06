مجدداً.. الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ133

هدمت جرافات الاحتلال بحراسة مشددة من قوات الشرطة صباح اليوم الخميس، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة الـ133.





وقال عضو اللجنة المحلية لقرية العراقيب عزيز الطوري لـوطن، ان الجرافات اقتحمت في ساعات الصباح الأولى القرية وشرعت بتنفيذ هدم الخيام والمنازل وتشريد سكان القرية للمرة الـ133.





وأضاف الطوري أن جنود الاحتلال قاموا باخراج السكان بما فيهم النساء والاطفال من بيوتهم بالقوة تحت تهديد السلاح، وحاصروا المنطقة.





و أو ضح الطوري أن سكان العراقيب سيواصلون رفضهم مخطط التشريد والتهجير والمساومة على الأرض والمسكن.





وتواصل سلطات الاحتلال مخططها هدم عشرات القرى مسلوبة الاعتراف وتشريد سكانها سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، ويأتي هدم العراقيب في الوقت الذي صادقت سلطات الاحتلال على بناء 4 مستوطنات جديدة بالنقب.

رام الله - دنيا الوطن