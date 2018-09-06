شؤون فلسطينية

مجدداً.. الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ133

مجدداً.. الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ133
رام الله - دنيا الوطن
هدمت جرافات الاحتلال بحراسة مشددة من قوات الشرطة صباح اليوم الخميس، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة الـ133.

وقال عضو اللجنة المحلية لقرية العراقيب عزيز الطوري لـوطن، ان الجرافات اقتحمت في ساعات الصباح الأولى القرية وشرعت بتنفيذ هدم الخيام والمنازل وتشريد سكان القرية للمرة الـ133.

وأضاف الطوري أن جنود الاحتلال قاموا باخراج السكان بما فيهم النساء والاطفال من بيوتهم بالقوة تحت تهديد السلاح، وحاصروا المنطقة.

و أو ضح الطوري أن سكان العراقيب سيواصلون رفضهم مخطط التشريد والتهجير والمساومة على الأرض والمسكن.

وتواصل سلطات الاحتلال مخططها هدم عشرات القرى مسلوبة الاعتراف وتشريد سكانها سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، ويأتي هدم العراقيب في الوقت الذي صادقت سلطات الاحتلال على بناء 4 مستوطنات جديدة بالنقب.

أخبار ذات صلة

الحمد الله يترأس اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية

الحمد الله يترأس اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية

بشارة: القرار الأمريكي بوقف الدعم للأونروا غير عقلاني وغير إنساني

بشارة: القرار الأمريكي بوقف الدعم للأونروا غير عقلاني وغير إنساني

الوزير طبيلة: جهود حثيثة لضبط إستخدام الدراجات النارية ورسوم تأمينها

الوزير طبيلة: جهود حثيثة لضبط إستخدام الدراجات النارية ورسوم تأمينها

إيقاف متهمين بجرائم مرورية لمدة خمسة عشر يوماً

إيقاف متهمين بجرائم مرورية لمدة خمسة عشر يوماً

غنيم: اليوم الانطلاقة الحقيقة للبدء في تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية

غنيم: اليوم الانطلاقة الحقيقة للبدء في تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية

الخضري: الضغط الأمريكي على &#34;اونروا&#34; ماليا وسياسيا يهدف لشطب حق العودة

الخضري: الضغط الأمريكي على "اونروا" ماليا وسياسيا يهدف لشطب حق العودة

صيدم وأبو شهلا وعوض يبحثون نتائج وتوصيات ورشة العمل حول الشباب

صيدم وأبو شهلا وعوض يبحثون نتائج وتوصيات ورشة العمل حول الشباب

تمهيداً للمجلس المركزي.. فتح والديمقراطية تُجريان مباحثات مكثفة لإنهاء الملفات العالقة

تمهيداً للمجلس المركزي.. فتح والديمقراطية تُجريان مباحثات مكثفة لإنهاء الملفات العالقة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الحمد الله يترأس اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية

الحمد الله يترأس اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية

بشارة: القرار الأمريكي بوقف الدعم للأونروا غير عقلاني وغير إنساني

بشارة: القرار الأمريكي بوقف الدعم للأونروا غير عقلاني وغير إنساني

الوزير طبيلة: جهود حثيثة لضبط إستخدام الدراجات النارية ورسوم تأمينها

الوزير طبيلة: جهود حثيثة لضبط إستخدام الدراجات النارية ورسوم تأمينها

إيقاف متهمين بجرائم مرورية لمدة خمسة عشر يوماً

إيقاف متهمين بجرائم مرورية لمدة خمسة عشر يوماً

غنيم: اليوم الانطلاقة الحقيقة للبدء في تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية

غنيم: اليوم الانطلاقة الحقيقة للبدء في تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية

الخضري: الضغط الأمريكي على &#34;اونروا&#34; ماليا وسياسيا يهدف لشطب حق العودة

الخضري: الضغط الأمريكي على "اونروا" ماليا وسياسيا يهدف لشطب حق العودة

صيدم وأبو شهلا وعوض يبحثون نتائج وتوصيات ورشة العمل حول الشباب

صيدم وأبو شهلا وعوض يبحثون نتائج وتوصيات ورشة العمل حول الشباب

جلسات محاكمة قتلة عائلة دوابشة ستكون مفتوحة

جلسات محاكمة قتلة عائلة دوابشة ستكون مفتوحة

منوعات

تعرف على أشهر 8 علاقات عاطفية غريبة تمت من أجل المال فقط

تعرف على أشهر 8 علاقات عاطفية غريبة تمت من أجل المال فقط

شيرين عبدالوهاب تثير الشكوك بصورة نشرتها بالخطأ ثم حذفتها.. شاهدها

شيرين عبدالوهاب تثير الشكوك بصورة نشرتها بالخطأ ثم حذفتها.. شاهدها

ليس امرأة أخرى.. السبب الحقيقي لانفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا يُكشف لأول مرة

ليس امرأة أخرى.. السبب الحقيقي لانفصال الأمير تشارلز عن الأميرة ديانا يُكشف لأول مرة

الفنانة الكويتية أمل عباس تطلب مساعدة مادية من جمهورها بسبب وضعها الصحي الحرج

الفنانة الكويتية أمل عباس تطلب مساعدة مادية من جمهورها بسبب وضعها الصحي الحرج

&#34;ميا خليفة&#34; تتصدر مظاهرات البصرة العراقية دون علمها

"ميا خليفة" تتصدر مظاهرات البصرة العراقية دون علمها

شخصية كاظم الساهر الحقيقية تجلت بعد تعرضه لموقف مُحرج على المسرح مع فتاة

شخصية كاظم الساهر الحقيقية تجلت بعد تعرضه لموقف مُحرج على المسرح مع فتاة

&#34;مزهزهة.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية &#34;نفسها&#34; من جديد

"مزهزهة.. محمد عبده يغازل مذيعة العربية "نفسها" من جديد

والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

والد حلا الترك يبكي بعد المُصيبة التي حلت به.. هل ينجو؟

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

شكل صفية العمري في سن الـ70 يثير غيرة النساء

محمد عسّاف: زواجي &#34;مؤجّل&#34; رغم الضّغوط

محمد عسّاف: زواجي "مؤجّل" رغم الضّغوط

عربي

انتهاء أزمة طائرة &#34;الإمارات&#34; المحتجزة في نيويورك

انتهاء أزمة طائرة "الإمارات" المحتجزة في نيويورك

المصريون يقاطعون الخضراوات والفاكهة: (خليها تحمض).. والدولة تخفض الأسعار

المصريون يقاطعون الخضراوات والفاكهة: (خليها تحمض).. والدولة تخفض الأسعار

السعودية تُجرم السخرية على مواقع التواصل وتُعاقب المخالفين

السعودية تُجرم السخرية على مواقع التواصل وتُعاقب المخالفين

القوات العراقية تعتقل أخطر نساء تنظيم الدولة

القوات العراقية تعتقل أخطر نساء تنظيم الدولة