شؤون فلسطينية

النائب العام براك يلتقي وفداً من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

النائب العام براك يلتقي وفداً من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
بحث النائب العام المستشار أحمد براك، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جيهان نغرخان، اليوم الخميس، التعاون في مجال بناء قدرات أعضاء النيابة العامة المتخصصين في القضايا المتعلقة بتمويل (الإرهاب) والرقابة على المعابر والحدود.

واستعرض المستشار براك، رؤية النيابة العامة، وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، ودورها في حماية وصون الحقوق والحريات العامة، كونها تنوب عن المجتمع، وتقوم بتمثله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته، ومحاربة الجريمة واستقصائها، والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، وإحالتهم للمحاكم.

من جانبه، قدم نغرخان، عرضاً حول مهام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأكد استعداده لتعزيز بناء قدرات الجهات العاملة على ملاحقة تمويل الإرهاب والرقابة على المعابر والحدود، وتقديم التدريب المتخصص لأعضاء النيابة في هذا المجال.

وحضر الاجتماع: نائب محافظة سلطة النقد، رياض أبو شحادة، ومدير وحدة المتابعة المالية، وائل لافي، ورئيس نيابة الجرائم الاقتصادية، ياسر حماد.

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