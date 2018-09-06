لبحث ملفين رئيسيين.. وفد فتحاوي يزور القاهرة مطلع الأسبوع المقبل

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



كشف القيادي في حركة فتح، عبد الله عبد الله، أن وفداً من حركته سيتوجه إلى العاصمة المصرية (القاهرة)، مطلع الأسبوع المقبل من أجل بحث ملفين مهمين.





وقال عبد الله، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الوفد سيكون برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وعضوية حسين الشيخ وروحي فتوح واللواء ماجد فرج.







وأوضح، أن الوفد سيركز مباحثاته على ملف المصالحة والتنسيق الاستراتيجي بين القيادتين الفلسطينية والمصرية في كافة الملفات والقضايا الفلسطينية، لافتاً إلى أن الزيارة، تأتي لاستكمال المشاورات السابقة بالملفات كافة.







وأضاف: "مصر تتفهم الموقف الرسمي الفلسطينية بمختلف القضايا المطروحة على الساحة، كما أنها أكدت للقيادة موقفها الإيجابي والمساند لكافة التحركات الفلسطينية"، مشيراً إلى أن التنسيق المصري الفلسطيني على أعلى مستوى.







ونفى القيادي الفلسطيني، أن يجري بحث ملف التهدئة خلال زيارة الوفد المرتقبة، مشيراً إلى أن مصر أنهت النقاش بالملف منذ الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد المخابرات المصرية لرام الله.







وفيما يتعلق برواتب الموظفين الحكوميين، قال عبد الله، إن رواتب الموظفين تمثل حقاً مكتسباً لهم، كما أن حقوقهم محفوظة، ولا يمكن أن يتم إسقاطها.







وأوضح عبد الله، أن تحسن نسبة الصرف لرواتب الموظفين مرتبطة بالتقدم الذي يمكن أن يحدث بملف المصالحة، وتجاوب حركة حماس مع الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام.