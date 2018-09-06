استطلاع: (الليكود) يحصل على 36 مقعداً بالانتخابات المُقبلة

رام الله - دنيا الوطنأظهر أحدث استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، تقدماً لحزب (الليكود) بزعامة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، وذلك على الرغم من موجة القضايا التي تلاحقه، والتحقيق مع زوجته.وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، صباح اليوم الخميس، فسوف يحصل حزب (الليكود) على 36 مقعداً في الانتخابات المقبلة.ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن الحزب الذي يأتي بعد حزب الليكود بالترتيب، هو حزب (هناك مستقبل) بزعامة يائير لبيد، حيث من المتوقع حصوله على 18 مقعداً، بنفس النسبة التي سيحصل عليها حزب (المعسكر الصهيوني) بزعامة آفي جباي.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن كلاً من حزب (البيت اليهودي)، بزعامة وزير التعليم نفتالي بينت، والقائمة العربية المشتركة، ستحصل على 11 مقعداً.أما حزب (يهدودت هتوراة)، بزعامة وزير الصحة يعكوف ليتسمان، فسيحصل على 7 مقاعد، بينما سيحصل حزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة وزير الجيش، أفيغدور ليبرمان، على 6 مقاعد، في حين سيحصل كل من حزب (ميرتس) و(شاس) على خمسة مقاعد فقط لكل منهما.