المالكي: أنهينا مشاريع قرارات حول (أونروا) سيتم تقديمها لاجتماع وزراء الخارجية العرب

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، المقرر في القاهرة في العاشر من هذا الشهر، تم الانتهاء من تحضير مشاريع القرارات التي سيتم تقديمها بما فيها قضية أزمة وكالة (أونروا).وفي سياق آخر، قال المالكي: إن المهمة في إقناع حكومة البارغواي، إرجاع سفارتها من القدس إلى تل أبيب، كانت صعبة وتكللت بالنجاح، وأتت بتعليمات من الرئيس محمود عباس.وأعرب المالكي، عن شكره وامتنانه لرئيس البارغواي ووزيرخارجيته لالتزامهما بالاتفاق والقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن، لما فيه مصلحة بلادهم وفي الحفاظ على العلاقات الطيبة مع فلسطين والعالم العربي.من جانبه، صرح وزير خارجية بارغواي ألبيرتو كاستيليوني، أن بلاده تسعى إلى الإسهام في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام واسع وعادل ومستدام في الشرق الأوسط".وبخصوص قرار محكمة الاحتلال هدم قرية (الخان الأحمر) الاسبوع المقبل، أكد وزير الخارجية، أنه سيتم طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشكل عاجل، ومطالبة الأمم المتحدة بالتدخل السريع لحماية سكان قرية (الخان الأحمر).